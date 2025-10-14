Khách hàng của Vietnam Airlines bị lộ thông tin cá nhân do sự cố bảo mật dữ liệu

Vietnam Airlines cho biết một số thông tin cá nhân của khách hàng như họ tên, email, số điện thoại bị lộ do sự cố bảo mật dữ liệu nền tảng chăm sóc trực tuyến của đối tác.

Thông tin trên được Tổng công ty hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) cho biết sáng 14/10. Họ đồng thời gửi email khuyến cáo tới các khách hàng.

Trước đó hôm 10/10, 23 triệu bản ghi chứa thông tin khách hàng của các doanh nghiệp trong đó có Vietnam Airlines bị hacker đăng lên một số diễn đàn rao bán. Lượng dữ liệu này có bản ghi cũ nhất vào ngày 23/11/2020 và mới nhất là 20/6/2025.

Vietnam Airlines cho biết sự cố bảo mật dữ liệu liên quan đến nền tảng chăm sóc khách hàng trực tuyến do một tập đoàn công nghệ toàn cầu vận hành. Theo thông tin từ đối tác, hãng hàng không Quốc gia là một trong nhiều doanh nghiệp đang sử dụng dịch vụ của đơn vị này bị ảnh hưởng. Một phần dữ liệu khách hàng được xử lý trên nền tảng này có thể đã bị truy cập trái phép, theo Vietnam Airlines.

Các thông tin cá nhân của khách hàng có thể bị lộ, gồm họ tên, địa chỉ email, số điện thoại, ngày sinh và số hội viên Bông sen vàng (Lotusmiles). Tuy nhiên, hãng khẳng định đến thời điểm các dữ liệu nhạy cảm như thẻ tín dụng, thông tin thanh toán, mật khẩu, hành trình, hộ chiếu và số dư tài khoản Lotusmiles vẫn được bảo mật an toàn, không bị ảnh hưởng. Họ xin lỗi khách hàng và cho biết sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để tăng bảo mật dữ liệu khách hàng.

Hãng hiện phối hợp với các cơ quan chức năng, chuyên gia an ninh mạng và đối tác công nghệ để điều tra sự cố, đánh giá phạm vi ảnh hưởng và tăng các biện pháp bảo vệ dữ liệu.

Để bảo vệ thông tin cá nhân, hãng khuyến nghị khách hàng nên đổi các mật khẩu tài khoản Lotusmiles và email liên kết, cảnh giác với các hình thức lừa đảo giả mạo, thư điện tử hoặc cuộc gọi đáng ngờ mạo danh Vietnam Airlines. Hãng lưu ý người dùng không chia sẻ thông tin cá nhân nhạy cảm hay mã OTP, không đăng nhập vào các hệ thống chưa được xác thực.

Cách đây 8 năm, Vietnam Airlines cũng từng gặp sự cố liên quan đến bảo mật dữ liệu, khi bị hacker tấn công website làm rò rỉ dữ liệu của 400.000 tài khoản khách hàng Bông Sen Vàng. Những dữ liệu này bao gồm họ tên, ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại... Cùng thời điểm, hệ thống thông tin, quầy thủ tục tại các sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất cũng bị tấn công làm hơn 100 chuyến bay bị chậm.

Anh Tú