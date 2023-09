Khách hàng châu Âu đổi vị, chọn SUV thay vì xe gầm thấp

Lần đầu tiên trong lịch sử, dòng SUV chiếm một nửa doanh số toàn thị trường trong nửa đầu năm ở châu Âu.

Dòng crossover và SUV đạt mốc doanh số đáng ghi nhận trong 6 tháng đầu năm, khi chiếm hơn 50% tổng số xe con bán tại châu Âu, lần đầu tiên trong lịch sử. Thị phần của dòng xe gầm cao đạt 51% so với 48% cùng kỳ 2022. Doanh số do hãng nghiên cứu thị trường Dataforce thu thập cũng cho thấy số xe giao cho khách hàng ở châu lục này tăng 23% so với nửa đầu 2022, đạt 3,37 triệu chiếc.

Trong top 10 mẫu SUV bán chạy trong nửa đầu năm nay, Tesla Model Y là quán quân với 138.152 xe, với mức tăng 207%. Ngoài ra, chỉ một mẫu SUV khác cán mốc 100.000 xe là Volkswagen T-Roc (104.465 xe, tăng 32%). Toyota Yaris Cross bán được 96.849 xe, tăng 49%.

Volkswagen T-Roc - á quân bảng xếp hạng doanh số SUV tại châu Âu nửa đầu năm. Ảnh: Volkswagen

Phần còn lại của top 10 gồm Volkswagen Tiguan, Dacia Duster, Hyundai Tucson, Peugeot 2008, Kia Sportage, Renault Captur, và Ford Puma.

Nếu dòng SUV lần đầu tiên trong lịch sử chiếm tỷ lệ hơn 50% tổng thị trường, thì dòng xe con vẫn được khách hàng châu Âu chọn mua nhiều. Mẫu Dacia Sandero là quán quân với 124.190 xe bán ra. Ba sản phẩm khác là Opel Corsa, Peugeot 208 và Renault Clio đều có hơn 100.000 xe đến tay khách hàng.

Skoda Octavia cũng có nửa đầu năm kinh doanh tốt với mức tăng 77,3% so với cùng kỳ 2022, với 83.073 xe sau khi được hãng mẹ Volkswagen giúp giải quyết những "nút thắt cổ chai" trong khâu sản xuất. Nhỉnh hơn đôi chút là Volkswagen Golf với 88.899 xe.

Nhiều hãng sản xuất ôtô giãi bày nỗi lo về số phận của các mẫu xe cỡ nhỏ nếu tiêu chuẩn khí thải Euro 7 được áp dụng trong năm 2025. Ví dụ, Volkswagen từng cảnh báo rằng những loại động cơ đốt trong được tùy chỉnh để đạt các quy định khắt khe hơn sẽ khiến giá xe tăng. Ôtô trở nên đắt đỏ sẽ khiến doanh số giảm.

Mỹ Anh