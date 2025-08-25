Khách hàng cần trả thêm tiền để mở hết công suất xe điện Volkswagen

AnhVolkswagen vừa triển khai gói thuê bao theo tháng, cho phép người dùng mở khóa toàn bộ công suất động cơ trên một số mẫu xe điện.

Cụ thể, trên các phiên bản xe điện ID.3 Pro và Pro S, công suất động cơ mặc định bị giới hạn ở mức 201 mã lực. Tuy nhiên trên thực tế, xe có khả năng đạt tối đa 228 mã lực. Để "mở" mức công suất này, khách hàng phải trả phí 16,5 bảng mỗi tháng (22,5 USD), trả luôn một năm là 165 bảng (225 USD), hoặc 649 bảng (879 USD) cho gói trọn đời. Khi nâng cấp, mô-men xoắn cũng tăng từ 265 Nm lên 310 Nm.

Volkswagen giải thích việc trả phí để tăng hiệu năng không khác gì khách hàng lựa chọn phiên bản cao hơn ngay từ khi mua xe. Hãng cũng khẳng định phạm vi hoạt động của xe không bị ảnh hưởng sau khi nâng cấp. Đáng chú ý, cấu hình của xe được hãng khai báo với cơ quan chức năng, bên chịu trách nhiệm đăng ký xe là là 228 mã lực, bất kể người dùng đã mở khóa hay chưa, do đó phí bảo hiểm không thay đổi. Với gói trọn đời, quyền sử dụng được gắn với xe và chuyển cho chủ mới khi sang nhượng.

Xe thuần điện Volkswagen ID.3. Ảnh: Volkswagen

Volkswagen không phải là hãng đầu tiên áp dụng mô hình này. Mercedes từng giới thiệu dịch vụ "Acceleration Increase" để tăng hiệu năng qua phần mềm, trong khi BMW vấp phải chỉ trích khi thu phí tính năng ghế sưởi.

Xu hướng "nâng cấp xe qua phần mềm" được cho là giúp các hãng giảm giá bán ban đầu, đồng thời mở ra nguồn thu lâu dài, ổn định nhờ tính năng trả phí. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng khách hàng thực chất phải trả nhiều lần cho phần cứng vốn đã có sẵn trên xe. Điều này cũng đặt ra câu hỏi về quyền sở hữu trong bối cảnh các hệ thống ôtô ngày càng phụ thuộc vào phần mềm.

Hiện Volkswagen mới triển khai dịch vụ tại thị trường Anh, chưa công bố kế hoạch mở rộng sang các nước khác. Ngoài công suất, Volkswagen còn cung cấp một số dịch vụ thuê bao trả tiền theo tháng khác như hệ thống chiếu sáng nội thất (ambient lighting), tính năng dẫn đường nâng cao và điều khiển bằng giọng nói.

Hồ Tân (theo The Deep Dive)