Khách hàng cá nhân được bảo hiểm khi gửi tiết kiệm

Các tổ chức tín dụng nhận tiền gửi hợp pháp của cá nhân đều phải tham gia bảo hiểm tiền gửi nhằm bảo vệ quyền lợi người gửi tiền.

Thời gian qua chứng khoán có những đợt điều chỉnh mạnh, thị trường tài sản mã hóa (crypto asset) cũng sụt giảm về giá trị đối với các đồng tiền số. Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ có cơ chế kiểm soát tiền ảo, tiền Bitcoin để phòng chống rửa tiền.

Trong bối cảnh đó, các chuyên gia khuyến nghị, trước hết, mỗi cá nhân cần có kế hoạch cụ thể nhằm bảo vệ và phát triển tài sản của mình, tránh "bỏ tất cả trứng vào cùng một giỏ" hoặc tham gia đầu tư vào những lĩnh vực mình không hiểu rõ, lĩnh vực rủi ro hay vấn đề pháp lý.

Theo Tiến sĩ Vũ Văn Long - Phó tổng giám đốc Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, đối với tiền nhàn rỗi, người dân nên phân chia thành nhiều khoản khác nhau: cần có khoản dự phòng cho những bất trắc trong cuộc sống, khoản mang tính chất "phòng thủ" cần đặt đảm bảo an toàn lên hàng đầu, chấp nhận lợi nhuận chỉ là thứ yếu. Khoản đầu tư có mức độ rủi ro cao thì giá trị đầu tư cần có tỷ trọng vừa phải trong tổng nguồn tiền.

"Đầu tư không phải là đánh bạc mà cần thực hiện trên cơ sở kiến thức, thông tin, phân tích, đánh giá một cách thấu đáo", ông Vũ Văn Long khẳng định.

Với cá nhân, bên cạnh các kênh đầu tư sinh lời trực tiếp hoặc gián tiếp, gửi tiền tại các tổ chức tín dụng như ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân là một giải pháp an toàn song vẫn đảm bảo mức sinh lời nhất định. Nguồn vốn của các tổ chức tín dụng có phần quan trọng là từ tiền gửi của người dân, từ đó cho vay để phát triển kinh tế. Các tổ chức tín dụng phải duy trì được nguồn vốn đầu vào, ổn định lãi suất, đảm bảo lợi ích người gửi tiền mới có thể huy động tiền gửi. Lãi suất luôn đảm bảo mức thực dương, nghĩa là ngay cả khi cân đối với lạm phát hàng năm, khoản tiền tiết kiệm gửi tại các tổ chức tín dụng vẫn hoàn toàn có hiệu quả sinh lời.

Gần đây, mặt bằng lãi suất có dấu hiệu được điều chỉnh tăng. Ngay từ đầu tháng 8, một số ngân hàng lớn như thuộc top đầu đã tăng lãi suất khá mạnh so với tháng 7, trong đó có ngân hàng đã nâng lãi suất cao nhất lên mốc 7% một năm. Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, tính đến 20/6 huy động vốn của hệ thống ngân hàng tăng 3,97% so với cuối năm 2021. Tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 8,51%, cao hơn nhiều so với tăng trưởng huy động. Các chuyên gia nhận định, trong thời gian còn lại của năm lãi suất có thể sẽ tiếp tục tăng.

Bên cạnh lợi nhuận, gửi tiền tại các tổ chức tín dụng cũng là một trong những kênh an toàn. Ông Vũ Văn Long cho biết, theo Luật Bảo hiểm tiền gửi, tất cả tổ chức tín dụng được nhận tiền gửi của người dân một cách hợp pháp đều phải tham gia bảo hiểm tiền gửi. Các tổ chức này bao gồm ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô. Người gửi tiền tại các tổ chức này sẽ được Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam bảo vệ một cách tự động, không phải nộp phí.

Trong suốt quá trình hoạt động của các tổ chức, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam luôn theo sát và bảo vệ quyền lợi người gửi tiền thông qua các hoạt động nghiệp vụ. Khi tổ chức tín dụng bắt đầu tham gia bảo hiểm tiền gửi sẽ được cấp Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi. Tổ chức tín dụng phải niêm yết chứng nhận này để khách hàng nhận biết.

Thông qua quá trình kiểm tra, giám sát, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tổng hợp, phân tích và xử lý thông tin về tổ chức tham gia nhằm phát hiện và kiến nghị Ngân hàng Nhà nước xử lý kịp thời những vi phạm quy định về an toàn hoạt động, rủi ro gây mất an toàn trong hệ thống.

Khi tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi gặp vấn đề, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tham gia vào quá trình kiểm soát đặc biệt; thực hiện các biện pháp hỗ trợ cho quá trình phục hồi, đánh giá các phương án phục hồi tổ chức này. Trong trường hợp tổ chức phá sản, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam sẽ đứng ra chi trả tiền bảo hiểm cho người gửi tiền theo hạn mức quy định. Chi trả bảo hiểm chỉ là giải pháp cuối cùng nhằm đảm bảo an sinh xã hội đối với người gửi tiền. Sau khi chi trả, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tiếp tục tham gia quản lý, thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng bị phá sản, qua đó người gửi tiền vượt hạn mức sẽ tiếp tục được chi trả.

Ông Vũ Văn Long khẳng định, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam thực hiện chức năng, nhiệm vụ đã được quy định trong Luật Bảo hiểm tiền gửi. Tổ chức này cam kết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền tại các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng.

Tổng nguồn vốn hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đến 30/6 đạt gần 89.000 tỷ đồng, tăng gần 9% so với cùng kỳ năm 2021. Quỹ dự phòng nghiệp vụ đạt gần 83.000 tỷ đồng, tăng gần 18% so với cùng kỳ năm 2021. Đây là nguồn lực mạnh mẽ để đơn vị tham gia một cách chủ động, tích cực vào quá trình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng và bảo vệ người gửi tiền.

Minh Huy