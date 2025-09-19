Khách Hàn xấu hổ vì đồng hương gác chân lên bàn

Hình ảnh một du khách Hàn Quốc gác chân lên bàn tại phòng chờ sân bay quốc tế Đà Nẵng gây phản ứng trên mạng xã hội và truyền thông nước này về văn hóa ứng xử nơi công cộng.

Ngày 16/9, một du khách Hàn Quốc đã chụp và đăng lên diễn đàn trực tuyến hình ảnh người đồng hương gác chân lên bàn ăn khi chờ bay tại Đà Nẵng. Hai ngày sau, tờ The Chosun Daily của Hàn Quốc đã đưa tin về vụ việc này.

"Một nhóm khách Hàn Quốc ngủ gác chân lên ghế, còn nhóm khác đặt chân lên bàn", du khách này nói, cho biết thêm một số khách quốc tế có mặt tại phòng chờ cũng bất ngờ với hành động của nhóm khách. Người chụp bức ảnh cho biết rất xấu hổ với tư cách một người Hàn Quốc.

Bức ảnh được các kênh truyền thông Hàn Quốc đăng tải. Ảnh: The Chosun Daily

Anh cho biết khách du lịch mệt mỏi nhưng cần duy trì phép lịch sự tối thiểu ở những không gian chung. Anh cũng kêu gọi các du khách Hàn Quốc giữ lịch sự và thể hiện thái độ tôn trọng, đặc biệt ở nơi đông người.

Bức ảnh nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng trăm bình luận từ cư dân mạng Hàn Quốc. Nhiều người bày tỏ sự thất vọng và kêu gọi nâng cao nhận thức về hành vi ở nước ngoài.

"Cách cư xử thật không thể chấp nhận được", một người dùng bình luận. "Chuẩn mực đạo đức, các giá trị xã hội ngày càng bị xem nhẹ, chúng ta cần giáo dục lại bọn trẻ", người khác nói.

Sự việc này không phải là trường hợp đầu tiên liên quan đến du khách Hàn Quốc tại Việt Nam. Gần đây, các báo cáo tương tự phản ánh hành vi thiếu ý thức như vứt rác bừa bãi hoặc chen lấn ở các điểm du lịch. Tháng 7, một nữ du khách Hàn Quốc cũng xô xát với người Việt tại booth chụp ảnh vì chờ lâu.

Một số ý kiến trên mạng xã hội cho rằng với sự gia tăng nhanh chóng của du khách Hàn Quốc, chính phủ và các hãng hàng không cần có các chiến dịch truyền thông để thúc đẩy văn hóa du lịch bền vững.

8 tháng năm 2025, khoảng 2,9 triệu lượt khách Hàn Quốc đã tới Việt Nam - đứng thứ hai trong danh sách các quốc gia gửi khách nhiều nhất. Từ năm 2022 đến nay, Hàn Quốc cũng là thị trường du lịch quốc tế lớn nhất của TP Đà Nẵng. 8 tháng đầu năm 2025, hơn một triệu khách Hàn đã tới đây du lịch.

Hoài Anh (Theo The Chosun Daily, Bobaedream, Lawatalk)