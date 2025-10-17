Khách Hàn hủy chuyến đến nhiều nước Đông Nam Á

Nhiều du khách hủy kế hoạch đến Campuchia, Việt Nam và Thái Lan sau các vụ việc công dân Hàn Quốc bị bắt cóc, liên quan mạng lưới tội phạm trong khu vực.

Ông Son, 50 tuổi, chia sẻ với Korea JoongAng Daily vừa hủy chuyến đánh golf tại Phnom Penh, Campuchia vào tháng 12. "Tôi mất phí hủy chuyến, nhưng thực sự không thể yên tâm đến Campuchia lúc này", ông nói.

Làn sóng lo ngại gia tăng sau vụ nam sinh viên Hàn Quốc 22 tuổi được tìm thấy đã chết tại một khu phức hợp lừa đảo ở tỉnh Kampot, Campuchia hồi tháng 8. Nhà chức trách cho biết nạn nhân tử vong do ngưng tim sau khi bị hành hạ trong một cơ sở có liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Du khách Hàn tham quan Angkor Wat. Ảnh: khmertimeskh

Trong các diễn đàn du lịch Đông Nam Á, nhiều du khách Hàn cho biết đã hủy hoặc tạm hoãn kế hoạch du lịch.

"Tôi định đưa con đi Angkor Wat để học lịch sử, nhưng giờ phải bỏ qua", một du khách cho biết.

Hôm 15/10, chính phủ Hàn Quốc phát "mã đen" - mức cảnh báo du lịch cao nhất, cho ba khu vực ở Campuchia gồm núi Bokor thuộc tỉnh Kampot, thành phố Bavet và Poipet. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cảnh báo công dân Hàn Quốc đến hoặc lưu trú tại các khu vực này có thể bị xử phạt, khuyến cáo người dân hủy mọi kế hoạch du lịch đến đây.

Cảnh báo được đưa ra sau khi Seoul ước tính khoảng 1.000 công dân nước này nằm trong số 200.000 người bị ép làm việc trong các khu phức hợp lừa đảo tại Campuchia.

Không chỉ Campuchia, nhiều du khách cũng đang tránh đến các nước Đông Nam Á khác vì lo sợ tội phạm lan rộng. Anh Park Young Su, 46 tuổi, cho biết đã hủy kỳ nghỉ gia đình ở Đà Nẵng, Việt Nam sau khi đọc các tin tức bất ổn ở Campuchia.

"Vấn đề an toàn khiến tôi phải cân nhắc, có lẽ chúng tôi sẽ chuyển hướng sang Jeju hoặc Nhật Bản", anh nói.

Du khách Hàn Quốc tham quan tháp bà Ponagar ở Nha Trang. Ảnh: Bùi Toàn

Cảnh sát Hàn Quốc hôm 15/10 cũng thông tin đang điều tra cái chết của một phụ nữ Hàn Quốc được phát hiện gần biên giới Việt Nam - Campuchia tuần trước. Vụ việc được cho có liên quan mạng lưới lừa đảo sau khi một nạn nhân nam trốn thoát khai rằng cô này từng bị giam giữ tại một khách sạn trong thời gian dài.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra với du khách có kế hoạch tới Lào. "Tôi có chuyến đi Lào vào tháng 1/2026, nhưng giờ rất hoang mang vì thấy nhiều người hủy tour quá", một người dùng viết trên mạng xã hội.

Theo Tổ chức Business and Human Rights Resource Centre, nhiều nạn nhân bị buôn sang Lào phải làm việc tới 17 tiếng mỗi ngày trong các cơ sở lừa đảo.

Không chỉ du khách cá nhân, nhiều chính quyền địa phương và tổ chức xã hội Hàn Quốc cũng hoãn hoặc hủy các chương trình tại Campuchia. Tỉnh Gyeonggi đã quyết định đưa đoàn tình nguyện "Đại sứ Khí hậu Trẻ" gồm 34 người về nước sớm hơn lịch dự kiến ngày 28/10. Các thành phố Suwon, Incheon và Hiệp hội Công tác xã hội Gyeonggi cũng đã ngừng các chương trình tình nguyện quốc tế tại Campuchia.

Liên Hợp Quốc và nhiều tổ chức quốc tế ước tính các đường dây lừa đảo trực tuyến, phần lớn xuất phát từ Đông Nam Á, mang lại hàng tỷ USD mỗi năm cho các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Nhiều tổ chức nhân quyền gọi đây là "hình thức nô lệ hiện đại", khi nạn nhân bị lừa bằng những lời mời làm việc hấp dẫn, sau đó bị cưỡng bức lao động trong điều kiện tàn nhẫn.

Các doanh nghiệp lữ hành ở Hàn Quốc đang chịu ảnh hưởng trực tiếp. Một công ty du lịch chuyên tour Campuchia tại Seoul cho biết hoạt động gần như "đóng băng". Từ khi có tin nam sinh viên Hàn Quốc 22 tuổi bị tra tấn và tử vong tại một khu phức hợp lừa đảo ở tỉnh Kampot, không có khách mới đặt tour.

"Ngay cả những người đã đặt cũng liên tục gọi hỏi có an toàn không, chúng tôi chỉ có thể trấn an họ rằng các khu du lịch vẫn an toàn", đại diện công ty nói.

Mai Phương (Theo SCMP)