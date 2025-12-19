Khách Hàn bị buộc rời khỏi chuyến bay TP HCM - Busan vì cáo buộc quấy rối

Nam du khách Hàn Quốc bị lực lượng an ninh đưa ra khỏi chuyến bay từ TP HCM đi Busan hôm 14/12 vì cáo buộc quấy rối nữ hành khách ngồi cạnh.

Ngày 17/12, nhiều tờ báo Hàn Quốc như The Chosun Daily, Jose Ilbo đưa tin một du khách Hàn Quốc bị lực lượng an ninh sân bay Việt Nam yêu cầu rời khỏi chuyến bay từ TP HCM đi Busan, sau khi bị cáo buộc quấy rối nữ hành khách ngồi cạnh trên máy bay.

Một hành khách có mặt trên chuyến bay cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 0h05 ngày 14/12. Ban đầu, những người xung quanh tưởng nạn nhân là bạn gái của nam du khách. Tuy nhiên, thái độ hoảng sợ của nữ hành khách đã tố cáo hành vi của anh ta. Khi máy bay chuẩn bị khởi hành, lực lượng an ninh và phi hành đoàn đã yêu cầu nam du khách rời khỏi ghế và đưa ra khỏi khoang hành khách.

Nam du khách Hàn Quốc bị yêu cầu rời khỏi chuyến bay từ Việt Nam đi Busan hôm 14/12. Ảnh: chosun

Sự cố khiến chuyến bay bị chậm hơn một giờ. Trong thời gian này, các khoang hành lý phía trên ghế được mở ra để kiểm tra, ảnh hưởng đến lịch trình của nhiều hành khách khác. Theo dữ liệu từ Airportal, chuyến bay VJ982 dự kiến hạ cánh tại sân bay Gimhae, Busan lúc 6h55 sáng 14/12, nhưng thực tế đến nơi khoảng 8h20. Nguyên nhân chi tiết chậm chuyến không được hãng hàng không công bố.

Các video ghi lại cảnh nam du khách bị kéo ra khỏi ghế và đưa khỏi cabin lan truyền nhanh chóng trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng Việt Nam và Hàn Quốc. Một đoạn video khác quay sau khi người này rời máy bay cùng hành lý xách tay, đã quỳ gối trong trạng thái hoảng loạn, chắp tay van xin và trao đổi với nhân viên mặt đất.

Nhiều tài khoản để lại các bình luận cho rằng hành vi của du khách làm ảnh hưởng đến trải nghiệm chung của hành khách, đồng thời "là hình ảnh đáng xấu hổ khi ra nước ngoài". Một số người đề xuất các hành vi như vậy cần được xử lý nghiêm khắc để răn đe.

Trên các diễn đàn tại Hàn Quốc, nhiều người thể hiện sự thất vọng trước hành vi của đồng hương, đồng thời thảo luận về cách phi hành đoàn và lực lượng an ninh sân bay Việt Nam xử lý tình huống. Đa số cho rằng phi hành đoàn đã làm đúng quy trình, có ý kiến đề nghị cần tăng cường hướng dẫn về ứng xử của hành khách quốc tế khi đi máy bay.

Khách Hàn nghi quấy rối bị buộc rời chuyến bay Việt Nam - Busan Cảnh nam du khách Hàn bị yêu cầu rời khỏi máy bay. Nguồn: Sanghau8386

Các vụ hành khách gây rối trên máy bay không hiếm, nhiều tình huống buộc tổ bay hoặc lực lượng an ninh can thiệp. Vào tháng 2, chuyến bay SQ826 của Singapore Airlines từ Singapore đi Thượng Hải đã gặp sự cố khi một cặp hành khách hành hung và lăng mạ tiếp viên, dẫn tới việc hai người này bị đưa khỏi chuyến bay ngay trước giờ cất cánh để đảm bảo an toàn cho hành khách và tổ bay.

Ngày 4/11, tờ Daily Mail đưa tin một phụ nữ đã bị đuổi khỏi chuyến bay UO559 của HK Express từ Đà Nẵng đi Hong Kong vì liên tục la hét, đòi ngồi cạnh bạn trai. Ngày 18/12, một hành khách trên chuyến bay của Alaska Airlines từ Deadhorse đến Anchorage, bang Alaska, Mỹ, đã có hành vi bất thường khi cố gắng mở cửa thoát hiểm ở độ cao 11.000 m. Sau khi hạ cánh, người này bị cơ quan chức năng Mỹ bắt giữ và truy tố với cáo buộc can thiệp vào nhiệm vụ của phi hành đoàn, hành vi có thể chịu án tù lên tới 20 năm.

Theo Công ước Tokyo năm 1963, công ước quốc tế của Liên Hợp Quốc về các hành vi phạm tội trên tàu bay, cơ trưởng và nhà chức trách tại nơi máy bay hạ cánh có quyền áp dụng các biện pháp cần thiết đối với hành khách gây rối, đe dọa an toàn bay.

Tại Việt Nam, Luật Hàng không dân dụng quy định hành khách vi phạm có thể bị buộc rời khỏi tàu bay, xử phạt hành chính và cấm vận chuyển bằng đường hàng không từ 3 đến 12 tháng. Trường hợp nghiêm trọng có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự.

Mai Phương (Theo The Chosun Daily, Jose Ilbo)