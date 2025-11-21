Khách gửi tiết kiệm HDBank có cơ hội trúng 3 tỷ đồng

HDBank ra mắt chương trình "Tiết kiệm tỷ phú", kèm cơ hội nhận giải đặc biệt là sổ tiết kiệm 3 tỷ đồng, áp dụng cho giao dịch tại quầy và trên ứng dụng ngân hàng số.

Chương trình mang thông điệp "Tiết kiệm hôm nay, vận may tỷ phú", kéo dài từ nay đến 28/2/2026. Theo đó, khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy hoặc qua App HDBank - Đi HDBank với mỗi khoản gửi từ 50 triệu đồng, kỳ hạn tối thiểu một tháng, được cấp một mã dự thưởng. Gửi càng nhiều, khách hàng càng nhận nhiều mã dự thưởng, nhân lên cơ hội trúng giải lớn. Đặc biệt, khi gửi tiết kiệm online tham gia dự thưởng, khách hàng được nhân đôi mã dự thưởng. Người tham gia mới còn được tặng thêm một mã dự thưởng bổ sung khi mở sổ tiết kiệm dự thưởng đầu tiên.

Khách hàng giao dịch tại nhà băng. Ảnh: HDBank

Chương trình gồm 4 kỳ quay số, ba kỳ quay đầu (dự kiến 12/12, 9/1/2026 và 12/2/2026) trao nhiều giải thưởng giá trị như xe máy SH, Smart Tivi, robot hút bụi, máy lọc không khí và thẻ ATM Napas các mệnh giá. Kỳ quay số cuối (dự kiến 12/3/2026) sẽ trao giải đặc biệt là sổ tiết kiệm 3 tỷ đồng, kèm theo các giải thưởng lớn như sổ tiết kiệm 500 triệu đồng, thiết bị gia dụng cao cấp và thẻ ATM Napas giá trị cao.

Theo đại diện HDBank, "Tiết kiệm tỷ phú" là chương trình có giá trị giải thưởng lớn nhất của đơn vị, mang đến cơ hội sinh lời an toàn kết hợp tham gia quay số trúng thưởng. Khách hàng có thể mở sổ, gửi tiền, tra cứu mã dự thưởng và theo dõi kết quả dễ dàng trên ứng dụng HDBank hoặc tại hơn 370 điểm giao dịch trên toàn quốc.

Hoàng Đan