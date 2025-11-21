Khách gây rối trên máy bay của Pháp sẽ bị phạt tới 20.000 euro

Pháp ban hành lệnh xử phạt mới với hành khách gây rối trên máy bay, với mức phạt tiền lên đến 20.000 euro (gần 610 triệu đồng) và cấm bay.

Từ tháng 11, hành khách trên các chuyến bay của Pháp có thể bị phạt tới 10.000 euro và cấm bay 4 năm nếu vi phạm quy tắc an toàn.

Theo quy định mới, ba nhóm hành vi bị xử lý gồm: sử dụng thiết bị điện tử khi bị cấm, cản trở tổ bay và từ chối tuân thủ hướng dẫn của tiếp viên. Nếu tái phạm, mức phạt tiền sẽ tăng gấp đôi. Trong trường hợp nghiêm trọng nhất, khách đối mặt án cấm bay tối đa 4 năm.

Quy chế này áp dụng cho toàn bộ chuyến bay do các hãng hàng không được Pháp cấp phép vận hành.

Hành khách nghe tiếp viên hướng dẫn an toàn bay trước khi máy bay cất cánh. Ảnh: Unsplash

Quy định mới sẽ song hành với các chế tài hành chính hiện có của Pháp, bao gồm cả truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các vi phạm nghiêm trọng nhất. Những trường hợp này có thể bị mức án tối đa 5 năm tù và khoản phạt 75.000 euro (gần 2,3 tỷ đồng).

Bộ trưởng Giao thông Philippe Tabarot khẳng định an toàn của hành khách và phi hành đoàn là "ưu tiên tuyệt đối", đồng thời mô tả hành vi gây rối trên máy bay là "không thể chấp nhận".

Các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn bay của Pháp được mô tả "dứt khoát và hiệu quả", nhằm xử lý tình trạng hành khách có hành vi thiếu kiểm soát trên các chuyến bay. Chính phủ Pháp trước đó cho biết hành vi gây rối của hành khách đang trở thành mối đe dọa ngày càng tăng đối với an toàn bay.

"Với nghị định này, chúng tôi trang bị cho mình công cụ để thực thi nhanh chóng, công bằng và phù hợp. Khung pháp lý mới gửi đi thông điệp hành vi gây rối sẽ không còn được dung thứ", ông Philippe Tabarot nói.

Các biện pháp trừng phạt mới được đưa ra trong bối cảnh châu Âu đang tăng cường nỗ lực hạn chế tình trạng hành vi thiếu chuẩn mực trên các chuyến bay.

Đầu năm nay, Ryanair đã kiện một hành khách đòi bồi thường 15.000 euro (456 tỷ đồng) sau khi hãng hàng không phải chuyển hướng một chuyến bay từ Dublin, Ireland, đến Lanzarote, Tây Ban Nha, sang hạ cánh tại Bồ Đào Nha. Chiếc máy bay buộc phải lưu lại Porto qua đêm vào ngày 9/4/2024, Ryanair phải lo chỗ nghỉ cho 160 hành khách. Hãng không tiết lộ danh tính hay chi tiết hành vi gây rối của người này, chỉ mô tả đó là hành vi "không thể tha thứ".

Tại châu Âu, các cơ quan hàng không ghi nhận từ 200 đến 500 vụ việc trên không mỗi tháng. Năm 2024, Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) thống kê trung bình cứ 395 chuyến bay có một vụ việc.

Anh Minh (Theo Euro News, AOL, BBC)