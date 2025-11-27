Khách Đức viết tâm thư, gửi tiền ủng hộ người Việt vùng lũ lụt

Quảng NinhTrước khi rời Hạ Long về Đức, Andreas Scholz viết tâm thư và gửi phong bì 10 triệu đồng nhờ chủ khách sạn mua gạo hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng thiên tai, lũ lụt.

Sáng 27/11, Andreas Scholz cho biết đã gửi phong bì chứa 10 triệu đồng kèm bức thư cho chủ khách sạn khi trả phòng ở Tuần Châu vào 26/11. Trong đó, Andy viết đã theo dõi thông tin và xem nhiều hình ảnh, video về hậu quả khủng khiếp của thiên tai lũ lụt. Anh không biết cách nào để thể hiện tấm lòng của mình đến với những người dân đang phải gánh chịu những mất mát, đau thương.

"Tôi tin bạn có thể giúp tôi làm điều này. Tôi yêu Việt Nam và cả những con người thân thiện, tốt bụng nơi đây. Mong rằng tôi có thể giúp được phần nào", Andy viết.

Bức thư cùng phong bì tiền chứa 10 triệu đồng của Andy gửi cho chủ khách sạn để ủng hộ người dân vùng lũ lụt. Ảnh: NVCC

Bà Hải cho biết rất bất ngờ khi nhận phong bì vì trong ba ngày lưu trú, Andy không hỏi về tình hình mưa lũ ở miền Trung. Sau khi nhận được số tiền, bà Hải gợi ý sẽ dùng toàn bộ để mua gạo và được Andy đồng ý.

Bà Hải đã mua 830 kg gạo, chuyển đến đội cứu trợ người dân vùng lũ, dưới tên Andy. Bà cho biết tình cảm của Andy thực sự đáng quý vì anh chỉ là khách du lịch, không phải người sống tại Việt Nam.

Câu chuyện của Andy được chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng xã hội và nhiều người đã để lại lời cảm ơn tới du khách Đức.

"Thật tuyệt vời khi chứng kiến khách nước ngoài quan tâm đến hoàn cảnh khó khăn của người Việt Nam dù đó không phải trách nhiệm của họ", Minh An chia sẻ. "Khách nước ngoài đến đây và cảm thấy như trở thành một phần của nơi này", Tuấn Linh nói.

Andy cho biết mình thường xuyên làm từ thiện ở Đức vì có mức lương tốt từ công việc kỹ sư.

"Tôi muốn chia sẻ vì nhiều người sẽ cần số tiền đó hơn mình", anh nói.

Chị Thanh Hải (ngoài cùng bên phải) trao 830 kg gạo của khách Đức cho đội cứu trợ. Ảnh: NVCC

Andy từng tới Việt Nam vào tháng 12 năm ngoái, đi nhiều nơi như Sa Pa, Ninh Bình, Huế, Đà Nẵng, Hội An, trừ các tỉnh phía Nam vì đúng vào mùa mưa. Chuyến đi đã để lại cho anh nhiều ấn tượng đẹp về cảnh quan, con người và văn hóa Việt Nam.

Trở lại Việt Nam vào giữa tháng 11/2025, Andy đến TP HCM, sau đó đi Đà Lạt. Anh dự kiến ghé thăm Nha Trang tuần trước nhưng xảy ra ngập lụt nên đổi hướng đến Đà Nẵng và kết thúc hành trình tại Hạ Long.

Andy nói khi nghỉ ở Hạ Long, anh theo dõi truyền thông và mạng xã hội, cập nhật về tình hình bão lũ, ngập lụt tại các tỉnh phía Nam. "Nhìn thấy cảnh người dân ngồi trên mái nhà chờ cứu hộ, tôi nghĩ mình cần làm gì đó. Khi đó tôi có cảm giác mình chính là một phần của đất nước này", Andy nói.

Khách Đức để lại phong bì 10 triệu đồng, nhờ chủ khách sạn ủng hộ dân vùng lũ Du khách Đức gửi phong bì 10 triệu đồng cho chủ khách sạn. Video: NVCC

Mưa lũ ở Nam Trung Bộ đã làm 98 người chết tính đến 26/11, 426 nhà đổ sập, tập trung ở Đăk Lăk, Gia Lai và Khánh Hòa và gần 2.100 nhà hư hỏng. Thiệt hại kinh tế ước tính hơn 13.000 tỷ đồng, trong đó Đăk Lăk và Khánh Hòa chịu ảnh hưởng nặng nhất.

Đây không phải lần đầu du khách quốc tế chung tay hỗ trợ người Việt trong thiên tai. Hồi tháng 10, nhóm du khách từ Colombia, Hà Lan và Mỹ cũng trực tiếp tham gia dọn dẹp bùn đất, sửa sang nhà cửa giúp người dân Tuyên Quang, Thái Nguyên khắc phục hậu quả sau bão.

Tú Nguyễn