Khách du lịch dịp Quốc khánh giảm 17% so với năm trước

Trong dịp Quốc khánh, cả nước có 2,5 triệu lượt khách đi du lịch, giảm 17% so cùng kỳ 2022 và bằng 34% kỳ nghỉ lễ 30/4.

So với 7,3 triệu lượt khách đi du lịch dịp 30/4, tổng lượt khách dịp 2/9 thấp hơn gần hai lần, ở mức hơn 2,5 triệu lượt. So với cùng kỳ năm ngoái, năm nay lượng khách cũng ít hơn, giảm 17%. Hai thành phố đón khách nhiều nhất dịp lễ lần này là TP HCM và Hà Nội, đạt 960.000 và 640.000 lượt. Công suất phòng trung bình tại các sở lưu trú đạt 55%, giảm 5% so cùng kỳ năm ngoái và bằng 79% so với dịp 30/4.

Bãi biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa ngày 2/9 vắng khách hơn so với mọi năm. Ảnh: Bùi Toàn

Lượng khách giảm kéo theo doanh thu giảm. Nhiều tỉnh thành đạt nghìn tỷ từ doanh thu du lịch dịp 30/4 như TP HCM, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An đều giảm. Trong đó, hai tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An giảm mạnh nhất, từ 2.800 và 1.500 tỷ xuống còn 663 và 500 tỷ đồng. Các điểm đến nổi tiếng khác như Phú Quốc, Khánh Hòa cũng ghi nhận sự sụt giảm doanh thu và lượng khách.

Theo Cục Du lịch Quốc gia, dịp 2/9 năm nay không có sự cố hay vấn đề nghiêm trọng xảy ra, ảnh hưởng đến hoạt động du lịch cả nước, đồng thời ghi nhận xu hướng nghỉ lễ tiết kiệm hơn. Người dân thắt chặt chi tiêu, cắt giảm chi phí đi lại, ưu tiên du lịch gần và rút ngắn thời gian nghỉ dưỡng.

Một trong những nguyên nhân ít người du lịch đợt này là nhiều khách đã đi chơi dịp hè. Trẻ nhỏ cũng chuẩn bị vào năm học mới nên các gia đình hạn chế đi chơi xa hoặc dài ngày. Thời tiết ở một số điểm đến tại các thành phố biển miền Trung và Nam như Đà Nẵng, Bình Định, Phú Quốc không thuận lợi do ảnh hưởng của bão hoặc có mưa.

Dự kiến, dịp 30/4 và 2/9/2024, lượng khách đi du lịch tiếp tục giảm vì các dịp lễ này đều diễn ra vào giữa tuần nên người dân chỉ được nghỉ hai ngày.

Phương Anh