Khách du lịch đến Nga tăng

6 tháng đầu năm, gần 190.000 lượt khách đến Nga với mục đích du lịch, tăng 130% so với 81.500 lượt cùng kỳ 2022.

Số liệu do Dịch vụ Biên Phòng của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) công bố hồi đầu tháng 8. Theo đó, 187.800 lượt khách quốc tế đến Nga 6 tháng đầu năm, tăng 130% so với 81.500 lượt cùng kỳ 2022. Sự gia tăng chủ yếu diễn ra trong quý II với hơn 120.000 lượt.

Dù vậy, con số này vẫn được đánh giá "ít hơn đáng kể" so với trước dịch. Cùng kỳ 2019, Nga đón gần hai triệu lượt khách, cao hơn gần 17 lần so với cùng kỳ năm nay.

Du khách Trung Quốc chụp ảnh với gậy selfie tại St Petersburg. Ảnh: AP

Trung Quốc là thị trường gửi khách lớn nhất đến Nga trong 6 tháng đầu năm với hơn 32.000 lượt, cùng kỳ trước dịch, con số này là gần 600.000 lượt. Thổ Nhĩ Kỳ là thị trường gửi khách lớn thứ hai với gần 21.000 lượt, tiếp đến là Đức, Turkmenistan, Iran, Kazakhstan, Ba Lan, Kyrgyzstan, Ấn Độ, UAE.

Theo đánh giá từ các công ty lữ hành tại Nga, trong các quốc gia kể trên Ấn Độ và UAE là hai thị trường "có tiềm năng hút khách du lịch". Cũng theo các công ty lữ hành, hiện phần lớn khách nước ngoài đến Nga với mục đích công việc, lượng khách du lịch thuần túy được đánh giá "vẫn còn thấp", chỉ bằng một phần mười trước dịch.

Từ 1/8, Nga áp dụng việc cấp thị thực điện tử (e-visa), đơn giản hóa việc nhập cảnh đối với công dân 55 nước, trong đó có Việt Nam. Để xin visa, công dân Việt Nam có thể sử dụng mẫu tờ khai điện tử trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga. E-visa cho phép công dân Việt nhập cảnh vào Nga một lần, ở lại với tư cách du khách, doanh nhân hoặc tham gia các sự kiện khoa học, văn hóa, chính trị xã hội.

Anh Minh (Theo AK&M)