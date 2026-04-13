Khách du lịch châu Âu hè 2026 đối mặt loạt thuế, phí mới

Các điểm đến nổi tiếng tại châu Âu đồng loạt tăng giá vé tham quan và áp dụng thuế lưu trú mới nhằm hạn chế tình trạng quá tải khách du lịch.

Mùa hè 2026, du khách đến châu Âu đối mặt với chi phí tăng cao và nhiều quy định mới. Bên cạnh giá vé máy bay leo thang do ảnh hưởng từ xung đột tại Trung Đông, các điểm đến phổ biến đồng loạt áp dụng các khoản thuế, phí và chính sách kiểm soát nhằm đối phó với tình trạng quá tải. T

Từ các thành phố di sản đến những hòn đảo nghỉ dưỡng, chính quyền địa phương đang thắt chặt quản lý để điều chỉnh thói quen của du khách và hướng tới mô hình du lịch có trách nhiệm. Sau đây là các quy định và mức phí mới được áp dụng từ mùa hè năm nay.

Thuế - phí tham quan tăng

Để hạn chế tác động tiêu cực từ các đám đông du khách, nhiều điểm tham quan và di tích lịch sử khắp châu Âu bắt đầu áp dụng mức trần số lượng khách hoặc thu phí vào cửa nhằm gây quỹ bảo tồn.

Tại Pháp, Bảo tàng Louvre điều chỉnh tăng 45% giá vé đối với du khách ngoài châu Âu để bổ sung nguồn thu cho công tác trùng tu và vận hành. Sau khi điều chỉnh, mỗi vé tham quan có giá 32 euro (35 USD).

Bảo tàng Prado (Tây Ban Nha): Sau khi đón lượng khách kỷ lục năm 2025, bảo tàng lớn nhất Tây Ban Nha đã thu phí và giới hạn lượng khách tham quan đầu năm 2026. Chỉ người dưới 18 tuổi, sinh viên từ 18 đến 25 tuổi, và người khuyết tật mới được miễn vé. Khách du lịch thông thường trả phí 15 euro (17 USD) vào giờ cao điểm. Cuối ngày sẽ có một số khách được miễn phí nếu đăng ký trước.

Nhà thờ lớn Cologne (Đức): Áp dụng mức phí vào cửa từ 12 đến 15 euro (14-17 USD) đối với những người không đến để hành lễ.

Italy: Khách du lịch phải trả phí 2 euro (2,3 USD) để tham quan Trevi, đài phun nước nổi tiếng ở Rome. Với ban công của Juliet ở Verona, nếu du khách chỉ tham quan sân vườn vẫn được miễn phí, còn lên ban công sẽ phải trả từ 6 đến 12 euro (7-14 USD), tùy dịch vụ, và còn phải đặt trước.

Các khoản thuế với du khách cũng được thực hiện ở nhiều nơi.

Venice (Italy): Khoản phí từng gây tranh cãi với khách đi trong ngày sẽ được tái áp dụng mùa hè này. Theo đó, trong giai đoạn cao điểm từ tháng 4 đến tháng 7, từ 8h30 đến 16h, mức phí là 5 euro (gần 6 USD) nếu đặt trước 4 ngày, và 10 euro (11,8 USD) nếu đặt muộn (trong vòng 3 ngày trước chuyến đi).

Barcelona (Tây Ban Nha): Thành phố đang lên kế hoạch tăng gấp đôi thuế du lịch lưu trú qua đêm từ tháng 4. Theo đó, khách sẽ phải đóng từ 5,7 đến 6,25 euro (6,7 đến 7,3 USD) mỗi đêm cho các loại hình lưu trú cao cấp (4-5 sao).

Hành vi chuẩn mực và hạn chế số lượng khách

Nhiều khách du lịch muốn thư giãn hết mình khi đi nghỉ, nhưng một số điểm đến đã thực thi quy định mới để giảm thiểu phiền toái.

Split (Croatia): Đang thảo luận về lệnh cấm bán rượu tại các cửa hàng trong những khung giờ nhất định.

Mallorca (Tây Ban Nha): Cuối năm 2025, hòn đảo này đã công bố các hạn chế đối với việc cho thuê nhà ngắn hạn mới và các loại "thuyền tiệc tùng" (party boats).

Funes (Italy): Ngôi làng nhỏ với tầm nhìn tuyệt đẹp ra đỉnh Odle ở dãy Dolomites đã bị quá tải do sự nổi tiếng trên mạng xã hội. Để ngăn chặn tình trạng xả rác và xâm phạm trái phép, làng sẽ dựng rào chắn và thiết lập các khu vực chỉ dành cho cư dân, cấm khách du lịch.

Đảo Capri (Italy): Chính quyền đảo tuyên bố muốn có khách du lịch, nhưng không muốn khách đến ồ ạt cùng lúc. Vì vậy, trong mùa hè, các nhóm du lịch đến đảo sẽ bị giới hạn không quá 40 người.

Madeira (Bồ Đào Nha): Dù không giới hạn tổng lượng khách, nơi này đã công bố kế hoạch giới hạn lượng người đi bộ đường dài (hiking) trên các cung đường phổ biến nhất tại cùng một thời điểm, đồng thời áp dụng phí 3 euro (3,5 USD) dành cho tất cả những người không phải cư dân trên 12 tuổi.

Hệ thống EES mới

Ngoài các quy định trên, hệ thống EES (Xuất nhập cảnh) của châu Âu áp dụng từ cuối 2025 sẽ có thêm nhiều quy định mới, nhằm tăng cường kiểm soát biên giới EU. Theo đó, từ tháng 4/2026, EU dự kiến chấm dứt hoàn toàn việc đóng dấu thủ công khi EES hoạt động trên toàn khối.

Tất cả công dân ngoài Liên minh châu Âu (EU), trong đó có khách Việt Nam, sẽ phải cung cấp dữ liệu sinh trắc học khi nhập cảnh vào khu vực Schengen. Du khách lần đầu đến châu Âu phải thực hiện đăng ký tại ki-ốt tự phục vụ ở các cửa khẩu hoặc sân bay. Hệ thống sẽ yêu cầu quét hộ chiếu, chụp ảnh khuôn mặt và lấy dấu vân tay. Ở các lần nhập cảnh sau đó, quá trình xác minh sẽ nhanh hơn do dữ liệu đã được lưu trữ.

Trẻ em dưới 12 tuổi được miễn lấy dấu vân tay, nhưng vẫn phải chụp ảnh và xác minh thông tin hộ chiếu như người lớn. Những du khách từng bị từ chối nhập cảnh vào EU, hoặc vi phạm thời gian lưu trú trước đó, cũng sẽ bị ghi nhận vào hệ thống, ảnh hưởng đến các chuyến đi sau này.

Tâm Anh (theo Time Out)