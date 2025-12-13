Khách đổ xô check in tuyết đầu mùa ở Bắc Kinh

Các khu vực tham quan trong Tử Cấm Thành kín khách trong ngày có tuyết đầu mùa. Ban quản lý di tích cho biết vé tham quan bán hết chỉ sau vài giờ dự báo tuyết rơi.

"Tử Cấm Thành dưới tuyết đẹp như tranh vẽ, khiến tôi cảm giác như lạc vào triều đại phong kiến", một du khách chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo Hiệp hội Du lịch Bắc Kinh, lượng khách tăng đột biến 30% so với tuần trước, chủ yếu từ các tỉnh lân cận và du khách quốc tế.