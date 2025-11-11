Khách đổ xô check in quán cà phê giữa vườn nho ở TP HCM

Vườn nho kết hợp quán cà phê trên đường Thạnh Xuân 14, phường Thới An (quận 12 cũ) của anh Lê Văn Hồng, thu hút hơn 1.000 lượt khách đến tham quan sau khi khai trương vào ngày 5/11.
Mô hình trồng nho phục vụ tham quan đã được triển khai ở TP HCM, như ở xã Tân Nhựt mới hay khu du lịch Suối Tiên. Tuy nhiên, anh Lê Văn Hồng tạo sự khác biệt bằng cách đưa thêm thiết kế quán cà phê và phục vụ đồ ăn vào trong vườn.
Anh Lê Văn Hồng, 38 tuổi, cho biết vườn ra đời sau gần 10 năm ấp ủ lan tỏa đặc sản của quê hương Ninh Thuận.
Khó nhất là kiếm mảnh đất đủ rộng ở thành phố. Anh từng trồng nho ở huyện Củ Chi nhưng kết quả không như mong đợi. Tại Thới An, mưa nhiều và thổ nhưỡng không hợp với cây nho ưa nắng, anh phải trồng trong nhà kính. May mắn sản lượng vụ đầu tiên như ý, ước đạt 4 tạ.
Không gian ngồi dưới tán nho mát mẻ. Quán bán chủ yếu cà phê và các loại nước ngọt, mật nho, giá 20.000 - 30.000 đồng. Vườn miễn phí cho khách đến tham quan thời gian đầu.
Nho được trồng cuốn chiếu để đảm bảo có trái quanh năm. Những ngày đầu mở cửa, khách chen chân giữa các luống nho để chụp ảnh.
Chị Thu Thảo, 31 tuổi, thích thú bên những chùm nho đang chín. Nhà ở gần nên cả gia đình chị tranh thủ cuối tuần tới chơi. Chị cho biết từng đi vườn nho ở Ninh Thuận, nhưng lần đầu thấy mô hình này ở Sài Gòn.
Biết vườn nho qua các clip trên mạng xã hội, nhóm bạn của bà Huỳnh Thị Kim Oanh (65 tuổi) đi 30 km từ Biên Hòa lên tham quan. "Rất đông nhưng vườn đẹp đáng để tham quan", bà nói.
Khách có thể trải nghiệm hái và mua nho tại vườn, với giá dao động 160.000 - 200.000 đồng một cân. Do vườn mới mở nên lượng trái chưa nhiều, khách chủ yếu mua nho nhập từ Ninh Thuận.
Vườn mở cửa từ 8h đến 20h, đông vào cuối tuần.
Anh Hồng dự kiến sẽ cải tạo thêm đất, nhân rộng vườn nho, trồng thêm táo, làm tiểu cảnh để khách chụp hình.
Quỳnh Trần