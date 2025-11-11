Khách đổ xô check in quán cà phê giữa vườn nho ở TP HCM

Vườn nho kết hợp quán cà phê trên đường Thạnh Xuân 14, phường Thới An (quận 12 cũ) của anh Lê Văn Hồng, thu hút hơn 1.000 lượt khách đến tham quan sau khi khai trương vào ngày 5/11.

Mô hình trồng nho phục vụ tham quan đã được triển khai ở TP HCM, như ở xã Tân Nhựt mới hay khu du lịch Suối Tiên. Tuy nhiên, anh Lê Văn Hồng tạo sự khác biệt bằng cách đưa thêm thiết kế quán cà phê và phục vụ đồ ăn vào trong vườn.