Khách đổ xô check in quả cầu lơ lửng ở Hồ Tây

Tối 30/10, khu vực vườn hoa Lạc Long Quân đông nghịt du khách, người dân đến chiêm ngưỡng và chụp ảnh với mô hình quả địa cầu khổng lồ. Đây là tác phẩm nghệ thuật lưu động mang tên Gaia của nghệ sĩ người Anh Luke Jerram.
Tối 30/10, khu vực vườn hoa Lạc Long Quân đông nghịt du khách, người dân đến chiêm ngưỡng và chụp ảnh với mô hình quả địa cầu khổng lồ. Đây là tác phẩm nghệ thuật lưu động mang tên Gaia của nghệ sĩ người Anh Luke Jerram.
Gaia được chế tác từ hàng nghìn ảnh NASA độ phân giải 120dpi, in trên vật liệu nhẹ để tạo mô hình 3D chính xác, nhỏ hơn Trái Đất 1,8 triệu lần. Quả cầu rỗng đường kính 7 m, chiếu sáng từ bên trong, xoay chậm và kết hợp nhạc vòm, tái hiện Trái Đất lơ lửng trong không gian.
Tác phẩm khi có gió còn xoay nhẹ tạo cảm giác như tận mắt nhìn Trái Đất chuyển động.
Gaia được chế tác từ hàng nghìn ảnh NASA độ phân giải 120dpi, in trên vật liệu nhẹ để tạo mô hình 3D chính xác, nhỏ hơn Trái Đất 1,8 triệu lần. Quả cầu rỗng đường kính 7 m, chiếu sáng từ bên trong, xoay chậm và kết hợp nhạc vòm, tái hiện Trái Đất lơ lửng trong không gian.
Tác phẩm khi có gió còn xoay nhẹ tạo cảm giác như tận mắt nhìn Trái Đất chuyển động.
Cả gia đình chị Ngọc Thúy gồm 6 người, sống tại Ba Đình, đi xe máy đến để thấy tận mắt tác phẩm.
"Không ngờ nó lớn thế này, tôi nghỉ việc tối nay đến xem và thấy rất xứng đáng", chị nói, kỳ vọng Hà Nội sẽ có thêm những buổi trưng bày tác phẩm nghệ thuật ấn tượng để người dân chiêm ngưỡng, chụp ảnh.
Cả gia đình chị Ngọc Thúy gồm 6 người, sống tại Ba Đình, đi xe máy đến để thấy tận mắt tác phẩm.
"Không ngờ nó lớn thế này, tôi nghỉ việc tối nay đến xem và thấy rất xứng đáng", chị nói, kỳ vọng Hà Nội sẽ có thêm những buổi trưng bày tác phẩm nghệ thuật ấn tượng để người dân chiêm ngưỡng, chụp ảnh.
Kiểu check in được chia sẻ nhiều nhất là vươn tay vòng lên cao giống như đang ôm trọn hoặc đang nâng cả Trái Đất.
Anh Phạm Văn Phong trên đường đi làm về, tranh thủ chạy vào chụp ảnh kỷ niệm trong khi vẫn đội mũ bảo hiểm trên đầu.
"Đông người quá nên khi thấy góc đẹp tôi phải lựa thời cơ xuống ngay", anh Phong nói.
Kiểu check in được chia sẻ nhiều nhất là vươn tay vòng lên cao giống như đang ôm trọn hoặc đang nâng cả Trái Đất.
Anh Phạm Văn Phong trên đường đi làm về, tranh thủ chạy vào chụp ảnh kỷ niệm trong khi vẫn đội mũ bảo hiểm trên đầu.
"Đông người quá nên khi thấy góc đẹp tôi phải lựa thời cơ xuống ngay", anh Phong nói.
Đôi bạn giáo viên Hồng và Nhung cho biết đang dạy học sinh về chủ đề Trái Đất cùng các hành tinh. Khi biết về quả địa cầu, họ lập tức đến để xem và thấy "thực sự kỳ diệu".
Đôi bạn giáo viên Hồng và Nhung cho biết đang dạy học sinh về chủ đề Trái Đất cùng các hành tinh. Khi biết về quả địa cầu, họ lập tức đến để xem và thấy "thực sự kỳ diệu".
Lượng người đổ đến check in tăng cao đột biến, xe máy để tràn ra đường khiến khu vực xảy ra ùn tắc cục bộ.
Lượng người đổ đến check in tăng cao đột biến, xe máy để tràn ra đường khiến khu vực xảy ra ùn tắc cục bộ.
Hơn 21h, khách đến xem vẫn đông dù trời đổ mưa.
Hơn 21h, khách đến xem vẫn đông dù trời đổ mưa.
Một số người cầm ô, mặc áo mưa để chụp ảnh cùng quả cầu khi lượng khách vãn bớt.
Một số người cầm ô, mặc áo mưa để chụp ảnh cùng quả cầu khi lượng khách vãn bớt.
Theo kế hoạch, quả cầu Gaia được trưng bày lưu động tại nhiều quốc gia. Năm 2025, tác phẩm có mặt tại Slovenia, Đức, Anh, Thụy Điển, Pháp và Việt Nam.
Thời gian trưng bày mô hình Gaia tại vườn hoa Lạc Long Quân sẽ diễn ra 5 ngày (28/10-1/11).
Theo kế hoạch, quả cầu Gaia được trưng bày lưu động tại nhiều quốc gia. Năm 2025, tác phẩm có mặt tại Slovenia, Đức, Anh, Thụy Điển, Pháp và Việt Nam.
Thời gian trưng bày mô hình Gaia tại vườn hoa Lạc Long Quân sẽ diễn ra 5 ngày (28/10-1/11).
Tác phẩm luôn hút lượng khách tham quan khổng lồ mỗi khi trưng bày. Năm 2019, mô hình được đặt ở nhà thờ Liverpool Cathedral, đạt 200.000 lượt khách chỉ trong một tháng.
Tác phẩm luôn hút lượng khách tham quan khổng lồ mỗi khi trưng bày. Năm 2019, mô hình được đặt ở nhà thờ Liverpool Cathedral, đạt 200.000 lượt khách chỉ trong một tháng.
Tú Nguyễn
Ảnh: Hoàng Giang