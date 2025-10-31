Khách đổ xô check in quả cầu lơ lửng ở Hồ Tây

Gaia được chế tác từ hàng nghìn ảnh NASA độ phân giải 120dpi, in trên vật liệu nhẹ để tạo mô hình 3D chính xác, nhỏ hơn Trái Đất 1,8 triệu lần. Quả cầu rỗng đường kính 7 m, chiếu sáng từ bên trong, xoay chậm và kết hợp nhạc vòm, tái hiện Trái Đất lơ lửng trong không gian.

Tác phẩm khi có gió còn xoay nhẹ tạo cảm giác như tận mắt nhìn Trái Đất chuyển động.