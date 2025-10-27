Khách đổ xô check in cửa sổ nơi nhóm trộm đột nhập bảo tàng Louvre

Nhiều du khách chọn check in khung cửa sổ nơi nhóm trộm đột nhập lấy đi nhiều báu vật hôm 19/10 thay vì tham quan bên trong.

Bảo tàng đón khách trở lại hôm 22/10, kể từ khi nhóm 4 người đột nhập vào phòng trưng bày Apollo, lấy đi bộ trang sức trị giá 88 triệu euro (khoảng 2.270 tỷ đồng) - vụ trộm báu vật gây chấn động nhất tại Pháp trong nhiều thập kỷ.

Du khách check in khung cửa sổ nơi nhóm trộm đã đột nhập vào bảo tàng Lourve: Ảnh: Reuters

Hàng dài người xếp hàng quanh sân Cour Napoléon và kim tự tháp kính - lối vào chính của bảo tàng để chờ được chiêm ngưỡng 33.000 hiện vật, tượng, tranh và bản vẽ. Trong khi đó, bên kia đại lộ Quai François Mitterrand, đối diện mặt tiền Louvre, trở thành điểm tụ tập của du khách đến để nhìn tận mắt thấy khung cửa sổ trên cao, nơi vụ trộm xảy ra.

Alida, du khách đến từ Hà Lan, cho biết thật không thể tin nổi, nó trông quá đơn giản, nếu chuyện này xảy ra trong phim, người ta còn cho là kịch bản quá nhạt.

Nhóm 4 tên cướp đã đậu một chiếc xe tải gắn thang nâng trên con đường bên ngoài Bảo tàng Louvre vào buổi sáng, sử dụng thang để leo lên ban công và đột nhập thẳng vào phòng trưng bày Apollo ở tầng hai. Nhóm cướp lấy số trang sức rồi tẩu thoát bằng xe máy chỉ trong vỏn vẹn 7 phút.

Nhưng trong quá trình tẩu thoát, các nghi phạm bỏ lại xe gắn thang nâng cũng như máy cắt góc mà chúng dùng để phá cửa sổ và tủ trưng bày, cùng chiếc áo phản quang kiểu công nhân dùng để cải trang.

Đáng chú ý hơn cả, các nghi phạm còn đánh rơi vương miện năm 1855 của hoàng hậu Eugénie, vợ vua Napoleon III, với gần 1.400 viên kim cương và 56 viên ngọc lục bảo.

Fanny, du khách từ Limoges nói Louvre là nơi có kiệt tác Mona Lisa, tưởng chừng phải được bảo vệ nghiêm ngặt nhất thế giới. Nhưng hóa ra không hẳn vậy.

Chồng Fanny, Vincent, nhận xét bảo tàng Louvre có hàng trăm cửa sổ, họ chọn đúng một ô. Rõ ràng họ hiểu cấu trúc tòa nhà, đây là hành động cực kỳ chuyên nghiệp.

Các thành viên của đội pháp y kiểm tra một cửa sổ tại bảo tàng Louvre sau vụ cướp hôm 19/10. Ảnh:Reuters

Theo Vincent, dù vụ trộm gây chấn động, việc bảo vệ một công trình công cộng khổng lồ như Louvre là điều gần như bất khả. Diện tích hàng chục nghìn m2, hàng triệu lượt khách mỗi năm không thể dễ dàng. Vincent nói thêm "đây là di tích lịch sử, không thể lắp cửa thép kiên cố ở tất cả các ô cửa".

Ba du khách đến từ Mỹ - Pamela, Tom và Tim cũng cho rằng vụ việc được chuẩn bị kỹ lưỡng. Họ nhận xét tội phạm cực kỳ chuyên nghiệp, giống hệt phim The Thomas Crown Affair (bộ phim trinh thám, tôi phạm).

Elena, du khách từ Rome, cho biết việc ngăn chặn một vụ trộm được chuẩn bị kỹ đến vậy là vô cùng khó, nhất là trong một công trình nhà nước khổng lồ như Louvre. Dù vậy, nữ du khách vẫn thấy "bàng hoàng và buồn bã".

"Những món trang sức lịch sử này có thể sẽ bị tháo rời, bán đi từng phần. Đó là một bi kịch", Elena nói.

Cửa phòng trưng bày Apollo vẫn đóng, bên ngoài được che bằng ba tấm panel xám, nhân viên bảo tàng yêu cầu khách không dừng lại khi các điều tra viên tiếp tục tìm dấu vết.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nuñez cho biết hơn 100 điều tra viên đang tham gia truy tìm thủ phạm, khẳng định "cuộc điều tra đang tiến triển" và bày tỏ tin tưởng "sẽ sớm tìm ra hung thủ".

Hãng thông tấn AFP hôm nay dẫn lời hai nguồn tin an ninh cho biết một nghi phạm bị bắt vào khoảng 22h ngày 25/10 tại sân bay Paris-Charles de Gaulle khi đang chuẩn bị lên máy bay đến Algeria. Nghi phạm thứ hai bị bắt không lâu sau đó tại Paris, theo tờ Le Parisien.

Cả hai nghi phạm đều ngoài 30 tuổi và đến từ khu vực Seine St-Denis bên ngoài thủ đô Pháp.

Giữa những chỉ trích cho rằng việc cắt giảm nhân sự và ngân sách đã ảnh hưởng đến an ninh, Giám đốc Louvre sẽ phải điều trần trước Thượng viện, trong khi Tổng thống Emmanuel Macron yêu cầu đẩy nhanh các biện pháp tăng cường an ninh.

Năm 2024, Louvre thu hút gần 9 triệu lượt khách nhờ các kiệt tác như Mona Lisa,Venus de Milo và Chiến thắng có cánh Samothrace.

"Chúng tôi chỉ vui vì bảo tàng mở cửa lại. Vụ trộm nghe thì ly kỳ đấy, nhưng chúng tôi chỉ muốn được xem Mona Lisa", Emily, du khách đến từ Adelaide, nói khi đứng chờ vào cổng.

Tuấn Anh (Theo The Guardian, Reuters)