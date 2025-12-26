Khách đổ về đồn biên phòng Lũng Cú check in mai anh đào

Tuyên QuangMai anh đào nở rộ trước đồn biên phòng Lũng Cú hấp dẫn hàng trăm khách đến tham quan, chụp ảnh từ sáng sớm đến chiều tối.

Trúc Ly, 25 tuổi sống tại Hà Nội, cho biết chọn Hà Giang làm điểm đến dịp Giáng sinh trong hành trình 4 ngày 3 đêm. Biết mai anh đào đang nở rộ gần đồn biên phòng Lũng Cú, cô đến từ 6h song khu vực này đã đông kín khách và người dân địa phương.

"Cành hoa thấp, nở ngang tầm mắt, lúc chụp ảnh có cảm giác như lạc vào rừng hoa", Trúc Ly nói.

Đến Hà Giang từ hôm 22/12, Nhật Việt ở TP HCM cho biết hoa đang rộ và nở đẹp, nổi bật giữa thời tiết mùa đông Tây Bắc. Việt nói đã thuê homestay gần đó và quay lại địa điểm này ba lần để ngắm hoa và chụp ảnh.

Thời tiết Tuyên Quang dịp này khoảng 17-20 độ C, khô ráo thuận tiện di chuyển nên lượng người đến đây cũng đông hơn những ngày trước đó.

Thợ chụp ảnh Đặng Huy cho biết nhu cầu thuê chụp hình mai anh đào cao gấp 3-4 lần ngày thường. Mỗi ngày, Huy nhận 2-3 đơn đặt hàng ở khu vực này.

"Không có thời gian nghỉ, chụp một mạch từ sáng tới chiều, tối gấp rút chỉnh ảnh để trả khách là hết ngày", anh nói.

Dịch vụ xe ôm cũng đắt khách trong thời gian này. Nhiều tài xế cho biết khách gọi xe liên tục, trong đó điểm đến không thể thiếu trong lịch trình là khu mai anh đào trước đồn biên phòng Lũng Cú. Các tài xế hiện kín lịch đến sau Tết dương lịch.

Anh Huỳnh Đỗ Diệu, nhiếp ảnh gia địa phương, cho biết năm nay thời tiết lạnh khiến mai anh đào nở sớm. Hoa nở dày và đẹp, cánh thắm đậm hơn so với các năm.

Trên diễn đàn du lịch Hà Giang với hơn hai triệu thành viên, nhiều du khách đăng bài hỏi vị trí và cách di chuyển đến đồn biên phòng Lũng Cú. Một số người khác chia sẻ hình ảnh check in tại địa điểm này. Nhiều tài khoản để lại bình luận nhắc nhở du khách giữ trật tự, chỉ chụp bên ngoài vì đây là trụ sở làm việc, không phải điểm tham quan.

Hướng dẫn viên địa phương Tí Lầu cho hay đồn biên phòng Lũng Cú đang là nơi mai anh đào nở đẹp và rộ nhất Hà Giang. Nhiều du khách liên tục hỏi thông tin về hoa. Các tour Đồng Văn - cột cờ Lũng Cú anh đã nhận khách kín lịch từ nay đến cuối tháng 1.

Mai anh đào được trồng tạo cảnh quan tại đồn biên phòng Lũng Cú từ năm 2010. Khuôn viên đơn vị có khoảng 7 cây, các cây đẹp nhất nằm trước cổng. Ở độ cao hơn 1.400 m, khí hậu Lũng Cú phù hợp để loài cây này sinh trưởng, ra hoa. Mùa hoa nở thường từ cuối tháng 12 và kéo dài đến hết tháng Chạp âm lịch.

Ông Đặng Quốc Sử, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch Tuyên Quang, cho biết bên cạnh mùa hoa tam giác mạch và hoa cải, mai anh đào cũng trở thành sản phẩm "đặc biệt" hấp dẫn khách đến Hà Giang, góp phần tăng sức hút cho du lịch địa phương.

Người dân địa phương cho biết mai anh đào đẹp nhất trong khoảng hai tuần kể từ lúc chớm nở. Sau thời gian này, bông héo, phai màu, cây bắt đầu ra lộc, lá. Đến Hà Giang vào dịp cuối năm, gần dịp Tết Dương lịch, du khách có cơ hội ngắm hoa đào nở rộ khắp các cung đường.

So với các điểm như Sa Pa, Mù Cang Chải, mai anh đào ở Hà Giang thường nở muộn. Một số điểm như Lô Lô Chải, Thèn Pả, Dinh thự họ Vương (Dinh thự của vua Mèo), xã Sà Phìn hoa nở có thể kéo dài đến Tết âm lịch.

