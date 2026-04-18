Khách 'đỏ mắt' tìm phòng khách sạn trước VnExpress Marathon Huế

Nhiều khách sạn, cơ sở lưu trú tại trung tâm TP Huế thông báo kín phòng trong các ngày 17-19/4 do lượng khách đổ về dự VnExpress Marathon 2026.

Chiều 17/4 cách một ngày trước khi VnExpress Marathon Huế diễn ra, nhiều khách sạn tại Huế rơi vào tình trạng kín phòng, nhất là ở khu vực trung tâm và gần cung đường chạy. Không ít du khách, vận động viên vất vả tìm chỗ lưu trú hoặc chấp nhận ở xa trung tâm.

Các VĐV trong giải chạy VnExpress Marathon Huế 2025. Ảnh: Đức Đồng

Anh Minh Tuấn, 30 tuổi, sống tại Hà Nội, đăng ký tham gia VnExpress Marathon cự ly 21 km, cho biết đã phải đổi kế hoạch lưu trú khi khách sạn dự định đặt hết phòng.

"Tôi tìm suốt hai ngày mới còn phòng, nhưng ở cách trung tâm hơn 5 km. Giá cũng cao hơn so với dự kiến", anh Tuấn nói.

Theo ghi nhận từ các nền tảng đặt phòng trực tuyến, công suất phòng tại các khách sạn 3-5 sao ngày 19/4, quanh khu vực cầu Trường Tiền như đường Lê Lợi, Hùng Vương, Bến Nghé đã đạt gần 100% từ nhiều ngày trước. Nhiều homestay cũng thông báo không còn chỗ, giá phòng tăng khoảng 10% so với ngày thường.

Đại diện khách sạn Alba cho biết lượng khách đặt phòng tăng đột biến trong tuần trước giải. Khách sạn có hai cơ sở trên đường Nguyễn Văn Cừ và Trần Quang Khải có công suất hơn 80 phòng với giá từ 1,5 triệu đồng.

"Nhiều đoàn chạy bộ đặt từ sớm, thậm chí trước cả tháng. Hiện chúng tôi không còn phòng trống cho các ngày cao điểm diễn ra giải chạy", đại diện khách sạn Alba nói.

Tương tự, đại diện khách sạn Azerai La Residence Huế, nằm trên đường Lê Lợi cũng cho biết đã kín phòng từ một tháng trước. Tại khách sạn White Lotus Huế, trên đường Hoàng Hoa Thám, công suất đặt phòng từ 17 đến 19/4 cũng đạt 100%, chủ yếu qua các nền tảng trực tuyến và từ các đoàn.

Tình trạng khan hiếm phòng không chỉ diễn ra ở phân khúc cao cấp mà còn lan sang homestay, nhà nghỉ. Một số chủ cơ sở lưu trú cho biết đã nhận thêm nhiều cuộc gọi hỏi phòng trong những ngày gần đây nhưng buộc phải từ chối.

Nghìn người đổ về quảng trường Ngọ Môn lấy vật phẩm chạy chiều 17/4. Ảnh: Hải Long

Sức hút của giải chạy, kết hợp với thời điểm du lịch Huế bước vào mùa đẹp, được xem là lý do chính khiến nhu cầu lưu trú tăng mạnh. Ngoài vận động viên, nhiều du khách cũng tranh thủ dịp này để kết hợp tham quan, trải nghiệm cố đô.

Sở Du lịch Huế dự báo thành phố sẽ đón khoảng 195.000 lượt khách trong ba ngày từ 17 đến 19/4, trong đó có 47.900 lượt khách lưu trú. Công suất phòng ước đạt 80%. Tổng doanh thu từ du lịch trong dịp này ước đạt khoảng 430 tỷ đồng.

Ngành du lịch địa phương khuyến nghị du khách nên đặt phòng sớm khi có kế hoạch tham gia các sự kiện lớn, đồng thời cân nhắc lựa chọn lưu trú ở khu vực lân cận để tránh tình trạng quá tải ở trung tâm.

VnExpress Marathon Huế 2026 diễn ra vào sáng 19/4, đánh dấu chặng đường 6 năm của giải đấu tại đất cố đô. Sự kiện thu hút khoảng 8.000 vận động viên, trong đó có gần 2.000 người địa phương. Điểm xuất phát của giải chạy năm nay đặt trên đường Lê Duẩn, khu vực Phu Văn Lâu; các vận động viên ở cự ly 5 km, 10 km và 21 km cũng sẽ về đích tại đây.

Dịp này, một số điểm tham quan như Lăng vua Gia Long, Cung An Định, Bảo tàng cổ vật cung đình Huế sẽ miễn phí vé cho khách tham gia giải chạy. Khách có thể kết hợp tham quan cố đô và thưởng thức ẩm thực Huế sau khi tham dự giải. TP Huế đứng 36 trong danh sách Best Food Cities in the World (Những thành phố có đồ ăn ngon nhất thế giới 2025) do Taste Atlas bình chọn.

Tuấn Anh