Khách 'đỏ mắt' tìm phòng khách sạn ở Phú Quốc dịp Tết Dương lịch

Các khách sạn, khu nghỉ dưỡng tại Phú Quốc đạt công suất tối đa dịp Tết Dương lịch khi đón lượng khách tăng vọt, khiến việc đặt phòng trên các ứng dụng trực tuyến gần như thất bại.

Ngày 28/12, anh Hoàng Vũ, sống tại Hà Nội, đăng bài tìm phòng nghỉ ở khu Bắc đảo Phú Quốc nhưng nửa buổi không thấy người bán nào trả lời. Sau đó, anh chủ động gọi một số người bán trên mạng xã hội nhưng đều được báo không còn phòng.

"Chưa bao giờ tôi gặp cảnh đỏ mắt tìm phòng nhưng không ai bán như lần này", anh Vũ nói, cho biết đành hủy kế hoạch du lịch Phú Quốc với gia đình. Trước đó, anh không dự định đi chơi Tết Dương lịch vì chỉ nghỉ một ngày nên không chủ động đặt dịch vụ trước.

Trưa 29/12, du khách từ Hà Nội có nhu cầu du lịch Phú Quốc dịp Tết Dương lịch (1-4/1) vẫn mua được vé máy bay với giá rẻ nhất từ 5,8 triệu đồng - cao hơn ngày thường khoảng hai triệu đồng, nhưng vẫn ở mức chấp nhận được theo nhiều chuyên gia trong ngành. Tuy nhiên, việc tìm phòng giai đoạn này gần như thất bại.

Kết quả khi tìm kiếm phòng trên ứng dụng đặt trực tuyến trưa 29/12. Ảnh chụp màn hình

Theo Kim Oanh, chủ đại lý chuyên bán phòng và combo du lịch, Phú Quốc đang trải qua giai đoạn "nóng chưa từng có". Từ khi có thông báo nghỉ Tết Dương lịch bốn ngày, cô đã từ chối hàng chục khách có nhu cầu tìm phòng. Oanh cho biết nếu đặt sớm trước một tháng mới có khả năng tìm được nhưng cũng khó đặt được phòng ở các khách sạn, resort nổi tiếng.

Khảo sát trên ứng dụng đặt phòng Booking, 99% khách sạn ở Phú Quốc đều hết phòng trong giai đoạn 1-4/1, chỉ 8 khách sạn còn phòng, giá tới 95 triệu đồng (hạng biệt thự) cho ba đêm. Lựa chọn rẻ nhất là một homestay ở Gành Dầu, giá 4,5 triệu đồng ba đêm.

Giá phòng trên các kênh trực tuyến cũng tăng đáng kể trong giai đoạn Tết Dương lịch. Phòng duy nhất còn lại của một khách sạn 4 sao ở khu Nam đảo dịp Tết Dương lịch có giá 45 triệu đồng cho ba đêm. Cùng thời điểm một tháng sau (19/2-22/2), giá còn hơn 10 triệu đồng. Thông thường, khách sạn thường chia 30%-40% công suất phòng cho kênh bán trực tuyến (OTA) và phần còn lại cho đại lý hoặc các phân khúc bán hàng khác.

Hiện tượng ''cháy phòng'' chỉ xảy ra ở Phú Quốc còn các điểm nóng khác như Nha Trang, Đà Nẵng vẫn còn nhiều lựa chọn. Tuy nhiên, lượng phòng ở hai điểm đến này nhiều gấp 2,6 lần so với Phú Quốc. Cụ thể, khu vực Nha Trang - Khánh Hòa có 66.000 phòng, Đà Nẵng 65.000 phòng, trong khi Phú Quốc có hơn 25.000 phòng.

Đại diện Wyndham Grand Phu Quoc, cơ sở với 1.399 phòng khách sạn và villa, cho biết đã hết sạch phòng từ Noel tới sau Tết Dương lịch. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 7 năm từ lúc mở cửa, resort này đạt công suất phòng trung bình tháng trên 90% và cũng có lần đầu đón gần 3.500 khách lưu trú mỗi đêm dịp nghỉ lễ cuối năm.

"Chưa bao giờ kết quả kinh doanh tăng trưởng tốt như năm nay", đại diện cơ sở lưu trú có nhiều phòng nhất Phú Quốc nói. Trong dịp Tết Dương lịch, khoảng 90% lưu trú là du khách nước ngoài.

Khách quốc tế đông nghịt ở Bãi Dài chiều 29/12. Ảnh: Wyndham Grand Phu Quoc

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh An Giang cho biết chưa có thống kê cụ thể về lượng khách đặt phòng ở Phú Quốc dịp Tết Dương nhưng "chắc chắn rất lớn và tăng mạnh so với năm trước". Khách quốc tế chiếm đa số vì đang vào mùa cao điểm và ảnh hưởng tích cực từ công tác xúc tiến, quảng bá hình ảnh điểm đến.

Hiện tại, nhiều đơn vị lữ hành cũng xác nhận không còn phòng để bán dù đã ôm quỹ phòng từ sớm. Ông Phạm Anh Vũ, Phó tổng giám đốc Du Lịch Việt, cho biết hiện chỉ bán các dịch vụ lẻ như vé vui chơi safari, tour câu mực đêm hay vé cáp treo, phòng đã hết từ tháng trước.

"Năm nay, Phú Quốc bùng nổ với các thị trường mới như Mông Cổ, các đám cưới cao cấp của khách nước ngoài nên nhu cầu cực lớn", ông Vũ nói, cho biết lượng khách đặt tour du lịch Phú Quốc qua công ty cao hơn 20% so với năm trước.

Trong khi đó, Giám đốc Marketing Bùi Thanh Tú của Best Price xác nhận đã bán hết 1.000 đêm cho hơn 400 khách dịp Tết Dương lịch. Ông Tú nhận xét Phú Quốc không phải điểm đến số một của khách nội nhưng đang bùng nổ với khách ngoại.

"Phú Quốc giờ giống Jeju khi có quá nhiều chuyến bay charter từ nước ngoài tới", ông Tú nói, cho biết hàng loạt giải thưởng, danh hiệu từ các tờ báo, tạp chí thế giới cũng thúc đẩy xu hướng du lịch Phú Quốc của khách nước ngoài.

Các chuyến bay charter từ Bucharest (Romania) đến Phú Quốc hoạt động từ 14/12 đến 15/1 với tần suất 10 ngày/chuyến, trong khi từ Chisinau (Moldova) bắt đầu từ 19/12 và kéo dài đến giữa tháng 3/2026 với khoảng 18 chuyến. Phú Quốc là điểm đến Việt Nam được tìm kiếm nhiều nhất bởi du khách Đông Âu, với lượt tìm kiếm tăng 113% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 10-11 theo Agoda.

Trong 11 tháng đầu năm nay, Phú Quốc đón gần 7,6 triệu lượt khách, trong đó 1,6 triệu khách quốc tế, tăng 35% so với cùng kỳ và vượt mục tiêu cả năm (7,25 triệu lượt, bao gồm 1,2 triệu khách quốc tế). Hòn đảo thu hút nhờ chính sách miễn visa 30 ngày cho mọi du khách quốc tế, chuyến bay thẳng tiện lợi, cảnh quan thiên nhiên đẹp cùng mùa cao điểm từ tháng 10 đến tháng 5 với thời tiết nắng đẹp và biển trong xanh.

Tú Nguyễn