Khách đổ đến 'săn' lúa chín, Mù Cang Chải tắc đường đến đêm

Lào CaiLượng khách đổ đến Mù Cang Chải ngắm mùa vàng đông đột biến cuối tháng 9 khiến nhiều tuyến đường nơi đây ùn tắc kéo dài đến đêm, dịch vụ lưu trú và ăn uống quá tải.

Những ngày cuối tháng 9, Mù Cang Chải (Lào Cai) bước vào mùa lúa chín vàng. Cảnh sắc ruộng bậc thang thu hút lượng lớn du khách khiến nhiều tuyến đường vào ùn tắc dài, "cháy" phòng và dịch vụ ăn uống quá tải.

Vàng A Thào, hướng dẫn viên bản địa, cho biết lượng khách đến Mù Cang Chải tăng đột biến. "Cuối tuần tăng khoảng 400% so với ngày thường, gấp nhiều lần dịp 2/9", anh nói.

Khổ sở khi đi săn mùa vàng Mù Cang Chải Du khách check in đồi Móng Ngựa hôm 21/9. Video: Vàng A Thào

Trong các ngày cuối tuần từ 19/9 đến 21/9, du khách dồn về các điểm ngắm lúa như đồi Móng ngựa, Mâm xôi lớn, Mâm xôi nhỏ, rừng trúc gây cảnh ùn tắc. Nguyễn Trần Hoài Thương, 33 tuổi, chia sẻ trải nghiệm "nhớ đời" khi lần đầu đi săn mùa vàng đã trễ chuyến xe về Hà Nội chiều 21/9 vì chôn chân trên đồi Móng Ngựa suốt hơn hai tiếng. Hơn 18h, Thương mới thoát khỏi khu vực này để về khu nghỉ.

"Kế hoạch chuyến đi đảo lộn, tôi phải ở lại thêm một đêm ở Mù Cang Chải để đợi chuyến xe sớm ngày hôm sau", Hoài Thương than.

Chiều ngày 21/9, đoạn đường dài khoảng 2 km từ quốc lộ 32 dẫn lên đồi Móng Ngựa kẹt cứng xe, kéo dài hơn 4 tiếng đồng hồ. Theo anh Vàng A Thào, từ khoảng 15h, dòng xe dồn lại, chen chúc nhau trên con đường nhỏ chỉ rộng chừng 2 m. Đường đèo hẹp, lại quanh co với nhiều khúc cua tay áo gắt khiến các xe lên và xuống phải nhích từng chút một để tránh nhau.

Đến hơn 19h, sau nhiều nỗ lực điều phối và chờ đợi, dòng xe mới được giải tỏa, khách từ trên núi trở xuống an toàn. Đây là một trong những lần kẹt xe nghiêm trọng nhất tại khu vực này kể từ khi đồi Móng Ngựa trở thành điểm check in nổi tiếng hút khách.

Anh Nguyễn Khánh Vũ Khoa, nhiếp ảnh gia, từng nhiều lần đến Mù Cang Chải săn mùa vàng, nhận xét đây là lần đầu chứng kiến lượng khách đông ngoài sức tưởng tượng. Anh Khoa nói tài xế lấn làn và không chịu nhường nhau khi di chuyển là nguyên nhân dẫn đến ùn tắc kéo dài.

Không chỉ di chuyển khó khăn, việc ăn uống cũng là trở ngại. Chị Ngọc Trang, Hưng Yên, cho hay kết thúc tham quan ở đồi Mâm xôi lớn lúc 11h, đi lòng vòng khắp xã Mù Cang Chải không kiếm được quán dừng chân ăn trưa.

"Quán nào cũng quá tải không nhận khách, xe ôtô xếp hàng dài trên đường, nhóm đành quay về homestay ăn mì gói", chị Trang nói.

Sức hút của mùa vàng khiến nhiều cơ sở lưu trú rơi vào tình trạng ''cháy phòng''. La Pan Tẩn Paradise, điểm nghỉ dưỡng bản địa có 5 phòng, kín khách từ đầu tháng 9 đến hết tháng 10. Đại diện Top View La Pán Tẩn cho biết khu lưu trú có 20 phòng, bắt đầu kín lịch từ 2/9 và hiện đã hết chỗ vào tất cả các dịp cuối tuần đến giữa tháng 10.

"Hôm 20/9, nhiều khách hơn 23h vẫn còn gọi đặt phòng nhưng chúng tôi không còn", Đại diện Top View La Pán Tẩn nói.

Vì quá đông, du khách phải chọn các thửa ruộng xa hơn để chụp ảnh. Đây cũng là xu hướng chung của người có kinh nghiệm. Thay vì chen chúc ở điểm nổi tiếng, họ tìm đến các bản làng ít được biết đến như Sống lưng khủng long, Háng Măng Dê, Kim Nọi.

Hải Yến, sống ở TP HCM, cho biết chọn đến Mù Cang Chải ngày trong tuần thay vì cuối tuần để có trải nghiệm xứng đáng. Theo nữ du khách những điểm xa như Sống lưng khủng long, bản Kim Nọi vắng du khách, thoải mái săn lúa và chụp ảnh dù phải di chuyển xa trung tâm.

Kim Yến check in ruộng bậc thang Mù Cang Chải hôm 19/9. Ảnh: NVCC

Theo A Cháy, hướng dẫn viên địa phương, du khách năm nay đông đột biến do "đi bù năm ngoái", khi bão Yagi đổ bộ gây mưa lũ kéo dài vào tháng 9.

A Cháy khuyên khách thay vì lưu trú ở những điểm ngắm lúa nổi tiếng, nên chọn các điểm xa như khu vực đèo Khao Phạ, Kim Nọi để thuê phòng dễ hơn và di chuyển thuận tiện.

Với tổng diện tích khoảng 2.200 ha ruộng bậc thang, trong đó 330 ha được xếp hạng danh thắng quốc gia đặc biệt, Mù Cang Chải được ví như "thiên đường ruộng bậc thang" giữa núi rừng Tây Bắc. Nơi đây có hai mùa đẹp nhất trong năm, mùa nước đổ (tháng 5-6) và mùa lúa chín (tháng 9-10), gắn liền chu kỳ sản xuất lúa của người H'Mông.

Sức hút ngày càng lớn của "mùa vàng" vừa là lợi thế, vừa là thách thức cho du lịch địa phương. Nhiều ý kiến cho rằng việc mở rộng dịch vụ, phát triển thêm các điểm tham quan mới và phân tán dòng khách sẽ giúp trải nghiệm của du khách thoải mái hơn, đồng thời giữ gìn vẻ đẹp bền vững cho Mù Cang Chải.

Tuấn Anh