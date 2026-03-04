Khách đổ đến lễ hội đèn lồng lớn nhất Đài Loan

Lễ hội Đèn lồng Đài Loan 2026 khai mạc vào 19h ngày 3/3 tại trung tâm thành phố Gia Nghĩa, thu hút gần một triệu người dân, du khách tới xem, theo Cục Du lịch Đài Loan.
Đèn lồng chính "Alishan, Veiled in Luminous Mist" thể hiện cam kết phát triển bền vững, bảo vệ môi trường.
Tác phẩm do các nghệ sĩ Yao Chung-han, Lu Yen-chen và Chen Wei-chih đồng sáng tác. Lấy cảm hứng từ những cây thần mộc biểu tượng của A Lý Sơn, cấu trúc bên ngoài sử dụng gỗ tái chế, tượng trưng cho cam kết cụ thể của Đài Loan đối với phát triển bền vững và ứng phó biến đổi khí hậu.
Kết hợp các yếu tố mặt trời, thần mộc và nước, đèn lồng chính kể câu chuyện Gia Nghĩa hòa nhập và bước ra thế giới, đồng thời phản ánh con đường phát triển của Đài Loan.
Hàng chục nghìn người dân, du khách cùng đếm ngược để thắp sáng đèn lồng chính của năm nay mang tên "Alishan, Veiled in Luminous Mist" (A Lý Sơn trong màn sương phát sáng hay Thần Mộc).
Một trong những tác phẩm nổi bật trong lễ hội mang tên "Tracing the Light of the Deer", tái hiện di sản văn hóa bản địa và sự chung sống hài hòa với thiên nhiên.
Vương Khải Vân, 29 tuổi, đến từ Đài Bắc cho biết đây là lễ hội được người dân hòn đảo mong chờ nhất.
“Năm ngoái trời mưa khi lễ hội tổ chức ở Đào Viên, may mắn năm nay tạnh ráo, thời tiết không quá lạnh, tôi rất thích", cô nói.
Hồng Mi, 20 tuổi, đến từ Hải Phòng, lần đầu tham dự lễ hội đèn lồng ở Đài Loan.
“Rất thú vị. Tôi rất mong tại Việt Nam cũng tổ chức các sự kiện tương tự”, Mi nói. Bạn của Hồng Mi, Yuri Ono, người Nhật, có ba năm liên tiếp tham dự lễ hội đèn lồng ở Đài Loan.
“Tham gia lễ hội đèn lồng và uống trà sữa là hai trải nghiệm tôi yêu thích nhất khi đến Đài Loan”.
Lễ hội diễn ra trong 12 ngày, từ 3 đến 15/3.
Sự kiện diễn ra thường niên, mỗi năm tổ chức tại một thành phố. Sau 8 năm, lễ hội đèn lồng năm 2026 quay trở lại Gia Nghĩa, đánh dấu lịch sử 37 năm tổ chức.
Thành phố Gia Nghĩa nằm ở phía Bắc của đồng bằng Gia Nam, phía Tây Nam của đảo Đài Loan. Bao quanh thành phố là huyện Gia Nghĩa, tuy nhiên về mặt hành chính, thành phố Gia Nghĩa ngang cấp và không trực thuộc huyện Gia Nghĩa. Từ Đài Bắc, du khách mất ba tiếng để đến Gia Nghĩa.
Phương Anh