Khách đổ đến lễ hội đèn lồng lớn nhất Đài Loan

Đèn lồng chính "Alishan, Veiled in Luminous Mist" thể hiện cam kết phát triển bền vững, bảo vệ môi trường.

Tác phẩm do các nghệ sĩ Yao Chung-han, Lu Yen-chen và Chen Wei-chih đồng sáng tác. Lấy cảm hứng từ những cây thần mộc biểu tượng của A Lý Sơn, cấu trúc bên ngoài sử dụng gỗ tái chế, tượng trưng cho cam kết cụ thể của Đài Loan đối với phát triển bền vững và ứng phó biến đổi khí hậu.

Kết hợp các yếu tố mặt trời, thần mộc và nước, đèn lồng chính kể câu chuyện Gia Nghĩa hòa nhập và bước ra thế giới, đồng thời phản ánh con đường phát triển của Đài Loan.