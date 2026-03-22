Khách đổ đến cánh đồng cỏ lau ở TP HCM chụp ảnh, ngắm hoàng hôn

Sau những cơn mưa trái mùa đầu tháng 3, cánh đồng cỏ lau rộng hàng nghìn m2 bên trong Khu đô thị Đại học Quốc gia TP HCM tại phường Đông Hòa (Bình Dương cũ) nở rộ, hấp dẫn nhiều bạn trẻ, đặc biệt sinh viên đến chụp ảnh, quay video.
Nhóm bạn sinh viên năm 3 ĐH Kinh tế Luật check in cùng nhau.
"Em biết thông tin trên mạng xã hội nên rủ cả nhóm đến chụp ảnh để mai này ra trường có kỷ niệm để nhớ về nhau", Đỗ Thị Phương (áo trắng) nói.
Nhiều người mang theo đạo cụ để kết hợp chụp hình.
"Tôi ở khu vực Quận 9 cũ cách cánh đồng cỏ lau chừng 5 km, mang theo ô giấy dầu để kết hợp chụp hình cho khác biệt", chị Kim Chi nói.
Ngoài ngắm cánh đồng cỏ lau, đây còn là địa điểm ngắm hoàng hôn, săn mặt trời "trứng muối".
Để đến cánh đồng cỏ lau, khách từ Sài Gòn có thể đi tàu điện xuống ga Đại học Quốc gia, sau đó di chuyển thêm khoảng 2 km bằng taxi hoặc xe ôm. Thời gian cỏ lau nở rộ thường kéo dài đến hết tháng 4.
Phước Tuấn