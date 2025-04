Khách đi Côn Đảo đặt tàu cao tốc - máy bay lên 'bàn cân'

Tàu cao tốc TP HCM - Côn Đảo khởi hành từ trung tâm khiến khách thích thú vì thuận tiện và chi phí rẻ hơn máy bay nhưng băn khoăn di chuyển lâu, sợ say sóng.

Chuyến tàu đầu tiên khởi hành từ cảng Sài Gòn, quận 4 đi Côn Đảo vào ngày 29/3, chở tối đa 370 khách. Tổng thời gian từ TP HCM đến Côn Đảo ước tính hơn 5 giờ trong điều kiện thời tiết tốt, thời tiết xấu có thể kéo dài 8 giờ. Đây là chuyến tàu chuyến Sài Gòn - Côn Đảo thứ hai hoạt động, sau chuyến của siêu tàu Thăng Long ra mắt tháng 5 năm ngoái.

Tàu cao tốc khởi hành từ quận 4 thu hút sự quan tâm của du khách do khởi hành ngay tại bến trung tâm TP HCM. Nhiều người háo hức trải nghiệm, nhưng không ít du khách bày tỏ lo ngại ngồi tàu lâu dễ say sóng, có thể khiến chuyến đi mệt mỏi. Trong bài "Tàu cao tốc TP HCM - Côn Đảo kín khách ngày khai trương" đăng trên VnExpress hôm 29/3, tài khoản Thuanphongvuong bình luận: "Mình rất muốn đi nhưng đang lăn tăn ngồi tàu 5 tiếng tới nơi chắc mềm như cọng bún riêu". Nhiều du khách cũng có chung lo ngại.

Linh Huỳnh, sống tại quận 4, TP HCM, cho hay từng đi tàu cao tốc ra Côn Đảo từ cảng Hiệp Phước, Trần Đề hay Vũng Tàu. Chị háo hức khi nghe tin mở tuyến đi từ cảng Sài Gòn. Linh chờ tàu chạy thử xem thời gian thực tế thế nào mới quyết định đặt vé.

Huỳnh Linh trên chuyến tàu cao tốc từ cảng Hiệp Phước, TP HCM ra Côn Đảo. Ảnh: NVCC

"Ngày đầu tàu chạy mất 6h50 phút trong điều kiện thời tiết tốt, nếu thời tiết xấu, thời gian di chuyển thậm chí sẽ kéo dài hơn", Linh nói.

Một số du khách trực tiếp trải nghiệm chuyến tàu lại cho rằng thời gian không phải trở ngại, đổi lại được ngắm cảnh đẹp và giá vé "hợp lý hơn" máy bay. Chị Hương Trần, đến từ TP HCM, cho biết đã đi chuyến tàu ngay ngày khai trương, chọn vé giường nằm vì đi gần 6 tiếng cần đảm bảo sức khỏe. Chị nhận xét chuyến đi ra đảo có thời tiết thuận lợi, sóng êm biển lặng nên không bị cảm giác khó chịu hay say sóng.

"Tôi thấy thời gian di chuyển không quá dài, đến đảo vừa kịp lúc check in khách sạn và ăn nghỉ trưa, chiều về sát lúc trả phòng", chị Hương nói. Nữ khách nhận xét thêm giá vé tàu mỗi chiều từ 990.000 đồng đến 1,3 triệu đồng phù hợp, rẻ hơn vé máy bay khoảng 1-1,2 triệu đồng và là lựa chọn hợp lý khi vé máy bay khan hiếm.

Đại diện chủ tàu cho biết trong 5 ngày đầu tàu hoạt động với lịch trình tối đa mỗi ngày một chuyến và luôn kín chỗ. Vé tàu được mở bán tại các đại lý, phòng vé và website thuộc hệ thống của công ty với mức giá 990.000 đồng - 1,3 triệu đồng mỗi khách, tùy hạng vé. Giá vé vào dịp lễ Tết và các ngày cuối tuần (từ thứ Sáu đến Chủ nhật) tăng 10%.

Chị Hương Trần (trái) trên chuyến tàu cao tốc từ TP HCM ra Côn Đảo hôm 29/3. Ảnh: NVCC

Ông Phạm Anh Vũ, Phó tổng giám đốc công ty Du lịch Việt, cho biết nhu cầu du lịch Côn Đảo bằng tàu cao tốc trong mùa hè năm nay tăng cao, khi giá vé máy bay tăng và thỉnh thoảng xảy ra tình trạng hủy chuyến.

Hiện, chỉ có hãng hàng không VASCO (thành viên của Vietnam Airlines) khai thác đường bay kết nối TP HCM - Côn Đảo, tần suất 20-30 chuyến mỗi ngày. Theo khảo sát trên các trang đặt vé trực tuyến, vé chặng TP HCM - Côn Đảo kín chỗ đến ngày 26/4. Giai đoạn từ 26/4 đến 1/5, giá vé khứ hồi TP HCM - Côn Đảo dao động từ 3,6 triệu đồng tùy giờ bay. Thời gian di chuyển tính cả check in khoảng hơn 2 tiếng.

Vào mùa cao điểm, khi nhu cầu tăng mạnh, đoàn khách hàng trăm người sẽ phù hợp hơn với phương án đi tàu, nhờ lượng chỗ cung cấp mỗi chuyến cao gấp rưỡi so với số ghế máy bay. Việc bổ sung phương tiện này mang lại lợi ích tích cực cho mùa cao điểm, công ty dự định khai thác tour tàu cao tốc 4 ngày 3 đêm.

Theo ông Vũ, vé tàu rẻ hơn khoảng một triệu đồng so với vé máy bay, đây là mức hợp lý trong mùa cao điểm vé máy bay thường tăng vọt. Tuy nhiên, để duy trì hoạt động quanh năm, tàu khó cạnh tranh với máy bay do giá vé không đủ hấp dẫn, thời gian lâu hơn gấp 3-5 lần.

"Chưa kể trong trường hợp biển động, tàu buộc hủy chuyến, khiến khách phải chịu thêm chi phí phát sinh, đôi khi giá không thấp hơn so với vé máy bay", ông Vũ nói.

Anh Trần Quyết, hoạt động trong lĩnh vực du lịch tại Côn Đảo, cho hay tàu cao tốc thu hút nhờ ra mắt vào thời điểm các chuyến bay đến Côn Đảo khan hiếm. Du khách muốn đi Côn Đảo đường bay trong mùa cao điểm dịp 30/4-1/5 và dịp hè phải lên kế hoạch ít nhất một tháng.

Anh đánh giá tàu cao tốc không thực sự ổn định quanh năm, do thời gian di chuyển kéo dài, không phù hợp với khách có nhu cầu du lịch 2 ngày 1 đêm. Một số du khách chưa từng đi tàu, muốn trải nghiệm, có thể chọn phương tiện này vì giá cả hợp lý. Tuy nhiên, phần lớn sau khi thử đều không quay lại vì mệt mỏi do say sóng, trừ những người sống gần cảng tàu, đi lại thuận tiện.

Khoang ghế ngồi trên tàu cao tốc Sài Gòn - Côn Đảo, khởi hành từ quận 4. Ảnh: Tuấn Anh

Phó viện trưởng Viện nghiên cứu du lịch xã hội Trần Tường Huy nhận định việc triển khai tàu cao tốc từ trung tâm TP HCM giúp đáp ứng nhu cầu của các đoàn khách lớn 100-200 khách, vốn gặp bất tiện khi đi máy bay cần chia nhỏ chuyến.

Ông Huy cho rằng thời gian di chuyển bằng tàu cao tốc từ TP HCM đến Côn Đảo mất hơn 5 tiếng, cải thiện đáng kể so với trước đây khi phải mất đến 15 tiếng. Say sóng hay mệt mỏi là vấn đề khó tránh, nhất là khi tàu ra đến khu vực cửa biển. Việc lựa chọn đi tàu hay máy bay là tùy nhu cầu của khách.

Theo du khách Linh Huỳnh, để đi du lịch bằng tàu cao tốc, du khách nên kiểm tra kỹ yếu tố thời tiết, xem độ cao của sóng, tránh di chuyển trong điều kiện thời tiết xấu.

"Có thể ăn nhẹ và uống thuốc chống say tàu xe trước khi xuất bến, nên đi cùng người thân để có sự chăm sóc kịp thời nếu bị say sóng", chị Linh nói.

Bích Phương