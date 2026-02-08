Khách đến Quảng Ninh chi hơn 57.000 tỷ đồng mua sắm, vui chơi

Quảng NinhNăm 2025, doanh thu du lịch Quảng Ninh đạt trên 57.000 tỷ đồng tăng 22,6% so với năm trước, nhờ nhu cầu mua sắm hàng hóa bùng nổ.

Báo cáo kết quả điều tra khách du lịch năm 2025 của Cục Thống kê Quảng Ninh ghi nhận toàn tỉnh đón 21,28 triệu lượt khách, tăng 12% so với năm 2024. Trong đó, khách quốc tế đạt 4,5 triệu lượt (tăng 18,4%) và khách nội địa gần 16,8 triệu lượt (tăng 10,4%).

Tổng thu từ du lịch ước đạt 57.084 tỷ đồng. Mức chi tiêu bình quân của một lượt khách quốc tế lưu trú là 4,4 triệu đồng, khách nội địa lưu trú là 2,7 triệu đồng. Đáng chú ý, hạng mục chi tiêu cho mua sắm hàng hóa ghi nhận mức tăng cao nhất (40,7%), đạt 14.571 tỷ đồng, chiếm 25,5% tổng doanh thu.

Tàu du lịch đưa 3.000 khách quốc tế đến Quảng Ninh ngay ngày đầu năm 2026. Ảnh: Lê Tân

Lý giải sự tăng trưởng này, cơ quan thống kê cho biết du khách, đặc biệt là khách nội địa, tập trung chi tiền mua các loại hải sản đặc sản (chả mực, mực khô, cá thu, hải sản tươi sống). Hệ thống đường cao tốc hoàn thiện giúp việc vận chuyển hàng hóa thuận tiện, thúc đẩy hành vi mua sắm mang về.

Bên cạnh mua sắm, xu hướng du lịch tự túc chiếm ưu thế tuyệt đối. 75,7% khách nội địa lưu trú và 98,8% khách đi trong ngày tự sắp xếp lịch trình thay vì mua tour. Điều này khiến chi tiêu cho dịch vụ lữ hành giảm, nhưng chi tiêu trực tiếp cho ăn uống, đi lại và vui chơi giải trí tại điểm đến tăng lên.

Về nhân khẩu học, nhóm khách từ 35-44 tuổi chiếm tỷ trọng lớn nhất (37,7% với khách nội địa lưu trú). Đây là nhóm có khả năng chi trả và tần suất quay lại cao. Thống kê cho thấy 63,8% khách nội địa đi trong ngày đã đến Quảng Ninh từ 3 lần trở lên.

Vịnh Hạ Long vẫn là điểm đến được lựa chọn nhiều nhất (31,3%), tiếp theo là Yên Tử (17,5%) và Sun World Ha Long (12,5%).

Dù doanh thu tăng, khảo sát cũng chỉ ra các hạn chế. 72% khách nội địa đánh giá sản phẩm du lịch chưa phong phú. 19,9% du khách nhận định giá cả hàng hóa và dịch vụ tại Quảng Ninh còn cao so với mặt bằng chung, tập trung vào chi phí ăn uống hải sản và quà tặng.

Qua kết quả điều tra về chi tiêu của khách du lịch năm 2025 cho thấy khách du lịch tới Quảng Ninh hiện nay chủ yếu vẫn là khách nội địa, khách quốc tế đã có mức tăng cao so năm 2024 tuy nhiên chưa đạt được mức cao như trước thời điểm dịch bệnh.

Theo kế hoạch của ngành du lịch, năm 2026, Quảng Ninh hướng tới mục tiêu đạt 22 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 5,2 triệu lượt khách quốc tế, cho doanh thu du lịch đạt khoảng 65.000 tỷ đồng.

