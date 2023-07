Khách đến Nha Trang tăng đột biến nhờ Charlie Puth

VinWonders và các điểm đến của Nha Trang đón thêm hàng nghìn lượt khách mỗi ngày khi sức nóng của nhạc hội 8Wonder cùng Charlie Puth đến gần.

Mê Charlie Puth nên ngay website thần tượng đăng tải thông tin đến Việt Nam tham gia 8Wonders, Hà Vi quyết định đặt vé du lịch Nha Trang. Theo du khách Gen Z, không phải lúc nào nghệ sĩ quốc tế cũng chọn Việt Nam là nơi lưu diễn, do đó khi cơ hội đến cô không ngần ngại chi tiền.

Tại sân bay Nội Bài sáng 18/7, một nhóm 4 bạn trẻ sau khi biết điểm thi đại học cũng lên đường vào Nha Trang để gặp thần tượng. "Em săn vé xem Charlie Puth từ tháng 6, mua vé đến VinWonders ngay sau biết điểm thi Đại học để tự thưởng cho bản thân", Thu Trang (18 tuổi, Hà Nội) nói.

Theo đại diện 8Wonders, nhờ sức hút của "Hoàng tử tình ca" gốc Mỹ - Charlie Puth, toàn bộ vé đã bán hết sau 24 giờ mở bán. Tổng đài viên đường dây nóng của VinWonders liên tục nhận cuộc gọi của fan, mong muốn ban tổ chức tung ra đợt vé bổ sung.

Du khách Việt và quốc tế đến Nha Trang tăng nhờ hiệu ứng của Charlie Puth và 8Wonder. Ảnh: Ngọc Thành

Trên nhiều diễn đàn, cộng đồng yêu nhạc của nam ca sĩ Mỹ cũng tạo nên cơn sốt vé 8Wonder để tận mắt chứng khiến Charlie Puth biểu diễn cùng 7 nghệ sĩ Việt Nam. Fan kỳ vọng Charlie Puth sẽ trình diễn loạt hit làm nên tên tuổi "Hoàng tử tình ca" như See you again, Attention, One call away, How long, Left and right, We don't talk Anymore...

Theo Tổng đạo diễn Cao Trung Hiếu, mỗi du khách đến đây có cơ hội hòa mình vào không khí biển cả tươi vui, mát mẻ, ngập tràn sức sống. Đây cũng là khởi nguồn ý tưởng nhạc hội 8Wonder, đưa Charlie Puth đến gần dàn nghệ sĩ Việt lẫn khán giả.

Ngoài nghe nhạc, nhiều người cũng làm dày thêm lịch trình thăm quan bằng các điểm đến nổi tiếng tại thành phổ biển. Trong đó, VinWonders hút khách với hàng chục trò chơi đa dạng, dịch vụ nghỉ dưỡng, giải trí như Vịnh phao nổi, rạp phim bay, carnival Tata và những người bạn, Tata Show phiên bản Next Gen...

Công viên nước "Thiên đường Nhiệt đới" - VinWonders Nha Trang hấp dẫn du khách với 39 đường trượt hoành tráng và hiện đại. Ảnh: Ngọc Thành

Thực hiện liên hoàn thử thách leo cầu thăng bằng, tháp hành động... nhiều bạn trẻ không giấu được sự phấn khích khi trải nghiệm Vịnh phao nổi, công viên nổi trên biển lớn nhất thế giới.

Hàng nghìn du khách đến VinWonders cũng mê cảm giác lơ lửng giữa không trung, chao liệng và bay vun vút khi ngồi trong rạp phim bay. Ngồi trong rạp, khách có cảm giác chạm vào khí trời châu Âu với hiệu ứng gió, sương, muối,... được tái hiện như thật.

"Check-in" trong không gian show diễn thực cảnh đa phương tiện có quy mô quốc tế Tata Show cũng là trải nghiệm nên thử với du khách đến Nha Trang. Show quy tụ hơn 170 diễn viên trong nước và quốc tế, đều đặn biểu diễn 365 ngày trong năm. Đúng 19h30 hàng ngày, hàng nghìn du khách sẽ đắm chìm trong các màn trình diễn của hàng trăm diễn viên với công nghệ mapping 3D và hệ thống ánh sáng, khói lửa ấn tượng.

Sân khấu 8Wonder đang hoàn thiện tại quảng trường Wonder Square nơi Charlie Puth biểu diễn cùng dàn sao Việt ngày 22/7. Ảnh: Ngọc Thành

Đến Nha Trang xem Charlie Puth, đồng thời trải nghiệm không gian lễ hội sôi động tại VinWonders, Thu Trang cho biết: "Niềm vui nhân đôi vì có chuyến du lịch ngay sau khi thi tốt nghiệp và được xem thần tượng biểu diễn".

Khách đến VinWonders Nha Trang sẽ được đắm mình trong không gian âm nhạc sôi động tại nhạc hội 8Wonder diễn ra ngày 22/7. Chương trình nằm trong khuôn khổ WonderFest - chuỗi sự kiện, du lịch, giải trí quy mô lớn - kéo dài trong 45 ngày, từ 1/6, với 131 hoạt động và sự kiện, gần 800 show lẫn minishow. Quảng trường Wonder Square rộng 10.400 m2 sẽ trở thành sân khấu "vô cực" nơi Charlie Puth sẽ biểu diễn cùng 7 sao Việt gồm Hồ Ngọc Hà, Hà Anh Tuấn, Mono, Hieuthuhai, Tlinh, Amee và DJ Mie.

Hồng Thảo