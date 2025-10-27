Khách đến Hà Nội 10 tháng đầu năm vượt cả năm 2024

Trong 10 tháng đầu năm, Hà Nội đón hơn 28,2 triệu lượt khách, đạt 91% so mục tiêu năm, cao hơn tổng lượt khách cả năm 2024.

Theo thống kê của Sở Du lịch Hà Nội sáng nay, tháng 10, tổng khách du lịch đến thủ đô đạt 2,27 triệu lượt. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 695.000 lượt (gồm 490.000 lượt đăng ký lưu trú), khách nội địa gần 1,6 triệu lượt, tăng lần lượt 18% và 5% so với cùng kỳ 2024. Tổng thu du lịch ước đạt 9,93 nghìn tỷ đồng, tăng 12% so với năm ngoái. Công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn ước đạt 60%, tăng 0,5 điểm phần trăm so với tháng 10/2024.

Trong 10 tháng đầu năm, tổng lượt khách đến Hà Nội ước đạt hơn 28,2 triệu lượt, đạt 91% mục tiêu năm và cao hơn tổng lượng khách của cả năm 2024 (27,8 triệu lượt). Trong đó, khách quốc tế ước đạt gần 6,2 triệu lượt, tổng thu du lịch ước đạt gần 110 nghìn tỷ đồng, tăng lần lượt 22% và 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm nay, Hà Nội đặt mục tiêu đón 31 triệu lượt khách, trong đó có 7,5 triệu lượt khách quốc tế, chiếm hơn 30% tổng lượt khách quốc tế mục tiêu đến Việt Nam (25 triệu lượt). Doanh thu dự kiến là 130 nghìn tỷ đồng.

Người dân, du khách đổ xô đến Nhà thờ lớn Hà Nội để 'đón thu' vào tháng 10. Ảnh: Hoàng Giang

CEO Công ty Du lịch Travelogy Việt Nam Vũ Văn Tuyên cho biết chỉ cần giữ vững "phong độ" đón khách như tháng 10 trong hai tháng cuối năm, Hà Nội sẽ hoàn thành mục tiêu đề ra.

Theo các chuyên gia du lịch, sự kiện A80 và chiến lược đa dạng sản phẩm du lịch đã giúp Hà Nội thu hút sự quan tâm của khách quốc tế và nội địa.

Theo ông Tuyên, trước đây du khách quốc tế chỉ coi Hà Nội như một điểm trung chuyển để đi tiếp Hạ Long hay lên Sa Pa hoặc bay ra Đà Nẵng. Hiện tại, Hà Nội đã mở rộng các sản phẩm ra ngoại thành, các sản phẩm du lịch đêm như Hoàng Thành Thăng Long, Nhà tù Hỏa Lò. Chính những sản phẩm này đã góp phần giữ chân du khách ở lại và coi Hà Nội là điểm đến chính.

Hiện tại, Hà Nội có gần 3.800 cơ sở lưu trú với hơn 71.000 phòng. Trong đó, 85 cơ sở lưu trú xếp hạng 1-5 sao. Số cơ sở lưu trú du lịch chưa đăng ký xếp hạng sao gần 3.700 đơn vị, cung cấp gần 60.000 phòng. Về dịch vụ du lịch đạt chuẩn, tại Hà Nội hiện có 58 cơ sở kinh doanh dịch vụ trong thời hạn được công nhận đạt tiêu chuẩn phục vụ khách.

Trong tháng 10, Hà Nội tổ chức nhiều sự kiện nhằm quảng bá, thu hút khách du lịch như Lễ hội Văn hoá Thế giới (thu hút một triệu lượt khách) và loạt sản phẩm du lịch mùa thu.

Theo Giám đốc Sở Du lịch Đặng Hương Giang, tháng 11 được xác định là thời điểm quan trọng của năm, khi Hà Nội bước vào mùa cao điểm đón khách. Do đó, Sở Du lịch lên kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động nhằm kích cầu, hút khách đến nhiều hơn như Festival Thu Hà Nội, Festival Áo Dài 2025 cùng nhiều chương trình khảo sát kết nối điểm đến giữa doanh nghiệp - địa phương.

Các sản phẩm mới như tour du lịch trải nghiệm đêm Đền Sóc, du lịch nông nghiệp tại Bát Tràng, du lịch cộng đồng tại Yên Xuân đang Hà Nội được hoàn thiện để sớm ra mắt, kỳ vọng thu hút thêm nhiều khách đến thủ đô.

Phương Anh