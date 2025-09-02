Chính quyền Indonesia tăng cường kiểm tra ngẫu nhiên tại các điểm du lịch nổi tiếng ở Bali, yêu cầu khách nước ngoài luôn mang theo hộ chiếu, trong bối cảnh vi phạm visa gia tăng.

Khách quốc tế đến Bali được nhắc nhở phải mang theo hộ chiếu bất cứ khi nào ra ngoài vì hòn đảo đang siết chặt các đợt kiểm tra đột xuất.

Động thái này nằm trong chiến dịch trấn áp vi phạm thị thực (visa), sau khi Indonesia ghi nhận số vụ vi phạm tăng từ đầu năm. Chính phủ đã triển khai thêm các biện pháp giám sát, đảm bảo người nước ngoài tuân thủ quy định nhập cư.

Đầu tháng 8, lực lượng Đặc nhiệm Tuần tra Nhập cư triển khai nhiệm vụ "ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật và xử lý sai phạm về nhập cư" tại Bali. Lực lượng này được thành lập theo chỉ đạo của Tổng thống Prabowo Subianto nhằm bảo đảm ổn định, an ninh cho Bali – điểm đến du lịch hàng đầu Indonesia.

Khách đến Bali được yêu cầu mang hộ chiếu mọi lúc Cơ quan chức năng kiểm tra giấy tờ ngẫu nhiên du khách tai Bali. Video: imngurahrai/Instagram

Khoảng 100 sĩ quan mặc đồng phục, trang bị camera cá nhân và áo phản quang, được phân bổ tại 10 khu vực đông khách như Canggu, Seminyak, Ubud và Jimbaran. Cuối tuần qua, video do Văn phòng nhập cư sân bay Ngurah Rai đăng tải cho thấy du khách bị kiểm tra giấy tờ tại bãi biển Nusa Dua.

Trong một lần kiểm tra, ba khách du lịch - gồm một người Trung Quốc và hai người Australia - không xuất trình được hộ chiếu hay giấy phép lưu trú. Họ chỉ được nhắc nhở mang theo giấy tờ khi đi lại, chưa bị phạt. Tuy nhiên, báo The Bali Sun cho rằng các đợt kiểm tra tới đây sẽ yêu cầu du khách xuất trình giấy tờ đầy đủ.

Phản ứng trên mạng xã hội chia thành hai chiều. Một số người ủng hộ, kêu gọi mở rộng kiểm tra tại không gian làm việc chung, cửa hàng tiện lợi hay phòng tập yoga - nơi nghi ngờ có nhiều trường hợp lạm dụng visa. Ngược lại, có ý kiến cho rằng việc kiểm tra đột ngột gây khó chịu, ảnh hưởng trải nghiệm nghỉ dưỡng. "Hộ chiếu nên kiểm tra ở sân bay, không phải ngoài bãi biển", một tài khoản bình luận.

Bali hiện nằm trong danh sách "Đảo nghỉ dưỡng thư giãn nhất" của Expedia năm 2025, không chỉ hút khách du lịch mà còn đông đảo người nước ngoài sinh sống và làm việc từ xa. Năm ngoái, đảo đón 6,3 triệu khách - cao hơn dân số 4,3 triệu người. Bộ Du lịch Indonesia đặt mục tiêu 6,5 triệu lượt năm nay.

Khách quốc tế đi bộ trên đường phố Bali hồi đầu tháng 8. Ảnh: EPA

Lượng khách tăng kéo theo nhiều thách thức. Báo cáo về hành vi sai trái và lưu trú quá hạn ngày càng nhiều. Từ tháng 1 đến 9 năm ngoái, 378 người nước ngoài bị trục xuất khỏi Bali, tăng so với 335 trường hợp của cả năm 2023. Lý do gồm quá hạn visa, lao động trái phép bằng visa du lịch, lợi dụng visa đầu tư mà không đầu tư, thậm chí liên quan tội phạm xuyên quốc gia.

Cổng thông tin e-visa chính thức của Indonesia cảnh báo, người quá hạn thị thực sẽ bị phạt 1 triệu rupiah (61 USD) mỗi ngày, có nguy cơ bị tạm giữ, trục xuất hoặc cấm nhập cảnh trong một khoảng thời gian nhất định.

Anh Minh (Theo SCMP)