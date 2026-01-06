Khách đập phá ôtô công nghệ sau mâu thuẫn 'trả thêm tiền vệ sinh xe'

TP HCMLa Thiên Bảo, 33 tuổi, bị cáo buộc đánh tài xế, đá gãy gương chiếu hậu ôtô công nghệ sau mâu thuẫn phải trả thêm tiền vệ sinh xe do bạn anh ta nôn ói.

Ngày 6/1, Bảo bị Công an TP HCM khởi tố, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Đập phá xe công nghệ vì bị đòi thêm 'tiền làm vệ sinh' La Thiên Bảo gây rối, làm gãy gương ô tô. Video: Công an TP HCM

Theo điều tra, tối 13/12/2025, sau chầu nhậu, Bảo cùng nhóm bạn đón ôtô công nghệ từ phường Tân Thới Hiệp đến phường Hạnh Thông. Trong lúc di chuyển, một người say rượu nôn ói ra xe, nên tài xế 39 tuổi đề nghị khách "hỗ trợ chi phí vệ sinh xe" dẫn đến đôi bên cự cãi. Khi đến giao lộ Phan Văn Trị - Lê Đức Thọ, nhóm khách đòi xuống xe đi bộ.

Dù một người đã trả đủ tiền cước và phí rửa xe, nhưng tài xế vẫn gọi Bảo "quay lại nói chuyện rõ ràng". Bảo tức giận, sẵn có men rượu, lao tới kéo rách áo, đánh vào ngực tài xế, đá gãy cả hai kính chiếu hậu ôtô. Sau khi được can ngăn, Bảo bỏ về nhà.

La Thiên Bảo tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an TP HCM

Công an TP HCM khuyến cáo người dân cần ứng xử văn minh, không để bia rượu dẫn đến mất kiểm soát. Mọi hành vi hành hung, gây rối hoặc phá hoại tài sản sẽ bị xử lý nghiêm.

Riêng tài xế công nghệ khi gặp tranh chấp cần ưu tiên bảo đảm an toàn, kịp thời báo công an hoặc đơn vị quản lý để được hỗ trợ.

Quốc Thắng