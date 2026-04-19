Khách có phải trả thêm tiền nếu hãng bay điều chỉnh phụ phí xăng dầu?

Thông tin các hãng bay tăng phụ phí xăng dầu, áp dụng cho một số loại vé khiến một số du khách băn khoăn có phải trả thêm tiền nếu đã thanh toán.

Gần đây, tôi thấy có nhiều thông tin các hãng hàng không điều chỉnh phụ phí xăng dầu. Tôi đã đặt và thanh toán vé máy bay cho chuyến du lịch Hàn Quốc từ tháng 11/2025, bay đầu tháng 8. Vậy nếu giờ các hãng bay thông báo điều chỉnh phụ phí nhiên liệu, tôi có phải trả thêm không?

Độc giả Lê Giang

Phó giám đốc Lưu Thị Thu của Hoàng Việt Travel trả lời:

Bạn chắc chắn không phải trả thêm bất kỳ khoản phí nào sau khi đã thanh toán, xuất vé.

Thực tế, các hãng hàng không trong nước và quốc tế đều điều chỉnh phụ phí xăng dầu trong tháng 3 và hầu hết áp dụng từ ngày 1/4. Các trường hợp bị áp dụng phụ phí xăng dầu là các vé series, vé đoàn (adhoc) đã được thanh toán đặt cọc giữ chỗ, chưa được thanh toán phần còn lại và xuất vé. Do đó, khi xuất vé sẽ áp dụng phụ phí xăng dầu mới.

Ngoài vé lẻ cho khách thương mại như bạn, các hãng có chính sách dành vé đoàn, vé series cho các đại lý, công ty du lịch. Hạng vé này chia các lần thanh toán khác nhau gồm: cọc vé, thanh toán còn lại (fullpay) sau đó mới vào tên.

Giá vé tăng ảnh hưởng đến công ty lữ hành, đại lý du lịch nếu có các đoàn phát sinh kể từ ngày áp dụng thông báo của hãng bay. Một số đại lý, công ty du lịch đã tiến hành xuất vé, thanh toán trước các đoàn trong tháng 4 và tháng 5, để đảm bảo tour, vé cho khách hàng đã đặt, không bị tăng giá.