Khách chốt tour trăm triệu đồng ở hội chợ du lịch

Hà NộiBên cạnh tour trong nước dịp 30/4 bán chạy, các công ty du lịch cũng ghi nhận nhiều khách chi hàng trăm triệu cho các chuyến đi quốc tế độc đáo tại hội chợ VITM 2025.

Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam 2025 (VITM 2025) - diễn ra từ 10/4 đến 13/4 - thu hút 95.000 lượt khách tham quan. Lượng khách hai ngày cuối tăng nhiều vì rơi vào cuối tuần.

Theo đại diện Flamingo Redtours, trong ngày 12/4, công ty bán thành công tour "Một ngày làm lãnh chúa" tại lâu đài Odawara, Nhật Bản cho hai khách với giá 450 triệu đồng mỗi người. Bà Huệ tiết lộ khách mua tour là cặp vợ chồng sống tại Hà Nội, 55 tuổi và làm việc trong lĩnh vực ngân hàng. Cũng trong ngày thứ ba của hội chợ, ba khách khác cũng chốt tour Nga 7 ngày 6 đêm, tổng 390 triệu đồng.

"Nhiều khách có tài chính tốt vẫn quan tâm đến những chương trình chất lượng cao", bà Huệ nói.

Lễ hội tại lâu đài Odawara. Ảnh: JNTO

Các công ty lữ hành tham gia hội chợ cũng cho biết các tour lịch nước ngoài, đường xa như châu Âu được đa số quan tâm, tỷ lệ chốt cao. Vietravel đón 5.000 lượt khách ghé gian hàng với khoảng 3.900 lượt đặt chỗ. Tour Trung Quốc bán chạy nhất trong số sản phẩm nước ngoài, theo sau là các tour châu Âu, Mỹ hay ngắm mùa phượng tím châu Phi.

Trong khi đó, 60% khách mua tour tại hội chợ của Hoàng Việt Travel chọn hành trình châu Âu. Phó giám đốc Lưu Thị Thu cho biết khách đến hội chợ và mua tour đa phần là người trung tuổi, có thu nhập, kinh nghiệm đi du lịch. Tour châu Âu được yêu thích vì mức giảm hấp dẫn, khoảng 5 triệu đồng trên giá gốc. Tới sáng 13/2, công ty đã chốt được một khách mua tour 92 triệu đồng cho hành trình dài 15 ngày, qua Đức - CH Czech - Hungary - Áo - Italy - Thụy Sĩ - Pháp.

Bên cạnh các tour châu Âu, hành trình Trung Quốc cũng thu hút sự chú ý khi nhiều khách đến tìm mua tour 30/4 đi Bắc Kinh - Thượng Hải hoặc Lệ Giang. Tuy nhiên, bà Thu cho biết hầu hết tour này đã bán hết trước hội chợ nên chỉ còn vài chỗ trống cho hành trình đơn tuyến như Bắc Kinh hoặc Thượng Hải.

"Nhu cầu khách tìm tour nước ngoài 30/4, ngày đẹp cao nhưng hầu như không còn để bán", bà Thu nói.

Khách chốt tour tại hội chợ. Ảnh: Bích Huệ

Best Price cũng nhận được nhiều yêu cầu về tour 30/4 nhưng không còn dịch vụ, chủ yếu bán được các tour dành cho gia đình đi Trung Quốc, Thái Lan, Singapore dịp hè.

Ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing Best Price, nhận thấy lượng khách quan tâm về vé máy bay đi TP HCM cao gấp đôi so với năm trước khi thành phố tổ chức những sự kiện hoành tráng nhân dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước. Dữ liệu của công ty cũng chỉ ra lượng khách chọn tour có TP HCM là điểm dừng trong hành trình từ 29/4-4/5 năm nay đạt hơn 1.900 khách, gấp gần ba lần năm trước.

Xu hướng mua tour nội địa gắn liền với yếu tố lịch sử cũng được Vietluxtour ghi nhận trong dịp hội chợ năm nay với 30% khách ghé gian hàng quan tâm. Các chùm tour văn hóa - lịch sử tại TP.HCM dịp lễ 30/4 được mua nhiều nhất, nổi bật như tour "Oai hùng chiến khu D" một ngày, giá khoảng một triệu đồng mỗi khách hay "Ký ức Sài Gòn - Chợ Lớn" nửa ngày, khoảng 700.000 đồng mỗi khách.

Ngoài doanh thu trực tiếp, VITM 2025 còn mở ra cơ hội hợp tác quốc tế và nội địa tiềm năng. Bà Trần Thị Bảo Thu, đại diện Vietluxtour cho biết công ty đã tiếp cận hàng chục đối tác từ các thị trường trọng điểm như châu Âu, Đông Bắc Á, Úc, Mỹ, và Ấn Độ với 40% đối tác lên kế hoạch khảo sát thực tế để xúc tiến hợp đồng khung. Với thị trường như Ấn Độ, công ty biết khách quan tâm đến tour nghỉ dưỡng và hội nghị, trong khi thị trường châu Âu chú trọng tour song phương inbound - outbound, gia tăng cơ hội hợp tác lâu dài.

Tác động mạnh mẽ của công nghệ và thương mại trực tuyến đến ngành du lịch cũng được thấy rõ tại sự kiện. Du khách ngày càng am hiểu, so sánh kỹ lưỡng giá cả, chất lượng dịch vụ và đặt tour sớm qua các kênh online như website, app hay fanpage với nhiều người yêu cầu tư vấn trực tuyến từ. Xu hướng này thúc đẩy các doanh nghiệp lữ hành đổi mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo môi trường cạnh tranh mới, nơi uy tín thương hiệu và đánh giá khách hàng trở thành yếu tố then chốt.

VITM 2025 ghi nhận gần 4.500 doanh nghiệp tham dự, 14.500 cuộc gặp gỡ hợp tác và hơn 15.000 tour khuyến mãi được cung cấp. Sự kiện góp phần phục hồi, đẩy nhanh tăng trưởng du lịch Việt Nam, mở ra tương lai phát triển mạnh mẽ và bền vững.

Hoài Anh