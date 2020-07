Khách chiếm tài khoản ngân hàng của người bán

Hà Nội4 hacker vờ đặt cọc mua hàng qua mạng, gửi đường link để người bán nhập thông tin rồi đánh cắp tài khoản ngân hàng của họ.

Ngày 4/7, Công an huyện Sóc Sơn khởi tố Nguyễn Văn Dũng, 28 tuổi, quê Quảng Trị; Phan Quang Vũ, 23 tuổi, quê Trà Vinh; Nguyễn Thanh Hóa, 22 tuổi, quê Bình Thuận và Lê Đình Minh Cường, 22 tuổi, quê Quảng Trị để điều tra về hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Dũng (trái) và đồng bọn tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo kết quả điều tra, đầu năm 2019, Dũng lập trang web giả mạo dịch vụ chuyển tiền quốc tế nhằm mục đích lấy cắp thông tin các tài khoản ngân hàng. Dũng sau đó tập hợp ba người bạn đến nhà trọ của mình ở quận 9, TP HCM để cùng thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Dũng chỉ đạo cả nhóm truy cập vào một ứng dụng mua bán trên mạng để đặt mua hàng và giới thiệu đang ở nước ngoài, sẽ chuyển tiền đặt cọc. Nhóm này đề nghị "con mồi" cung cấp số tài khoản ngân hàng để chuyển tiền đồng thời gửi kèm đường link giả mạo trang web chuyển tiền quốc tế.

Khi nạn nhân nhập thông tin tài khoản, mọi dữ liệu sẽ được chuyển về địa chỉ mail của nhóm Dũng. Có thông tin lấy cắp được, Dũng truy cập và rút hết tiền trong tài khoản ngân hàng.

Tháng 1/2020, một người đàn ông ở huyện Sóc Sơn sau khi rao bán chiếc ôtô thì người của Dũng vào nhắn tin hỏi mua và nói đang ở nước ngoài nên muốn đặt cọc trước 30 triệu đồng. Nghi phạm sau đó gửi đường link và hướng dẫn điền thông tin về tài khoản ngân hàng sẽ nhận được tiền. Khi nạn nhân làm theo hướng dẫn đã mất 200 triệu đồng trong tài khoản nên trình báo cảnh sát.

Hiện, tổng số tiền do nhóm nghi can lừa đảo chưa công bố. Công an huyện Sóc Sơn đang mở rộng điều tra vụ án.

Phạm Dự