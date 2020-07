Khách chiếm đoạt ôtô của tài xế

Hà TĩnhNhóm đòi nợ thuê 5 người vờ thuê ông Phan Văn Hảo lái taxi chở từ thị xã Hồng Lĩnh vào huyện Kỳ Anh rồi ép ký giấy vay 250 triệu đồng, chiếm ôtô.

Nghi can Hà (thứ ba từ trái sang) cùng các đồng phạm tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 24/7, Nguyễn Văn Hà, 29 tuổi; Phan Đình Đan, 21 tuổi; Trần Đình Phong, 20 tuổi, cùng trú xã Cẩm Lĩnh; Võ Hữu Sáu, 19 tuổi, trú xã Cẩm Lạc và Sầm Văn Bính, 29 tuổi, trú Nghệ An bị Công an huyện Cẩm Xuyên khởi tố, tạm giam về tội Cưỡng đoạt tài sản, theo điều 170 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo kết quả điều tra, năm 2016, ông Hảo, 50 tuổi, trú huyện Can Lộc, làm nghề lái taxi, vay hai cây vàng của một phụ nữ ở Hải Dương. Nhiều lần đòi song ông Hảo chưa trả, chủ nợ nhờ nhóm của Hà "giải quyết".

Khoảng 16h ngày 21/7, Hà đặt xe của ông Hảo, thuê chở cả nhóm từ thị xã Hồng Lĩnh vào biển Kỳ Xuân (huyện Kỳ Anh) và biển Thiên Cầm (huyện Cẩm Xuyên) ăn uống. 19h45 cùng ngày, tại huyện Cẩm Xuyên, 5 thanh niên dùng dao, kiếm đe dọa, ép ông Hảo ký giấy vay nợ 250 triệu đồng.

Hung khí nhóm của Hà dùng để uy hiếp ông Hảo. Ảnh: Công an cung cấp

Khi ông Hảo miễn cưỡng ký, nhóm Hà tiếp tục yêu cầu lái xe chở về. Đến xã Cẩm Hà, chúng ép ông xuống đường, chiếm ôtô 7 chỗ, rồi lái đi.

Từ trình báo của nạn nhân, Phòng cảnh sát hình sự (Công an Hà Tĩnh) phối hợp với công an các huyện Kỳ Anh, Can Lộc, thị xã Hồng Lĩnh... đã truy tìm nhóm đòi nợ thuê. Trưa 22/7, cảnh sát phát hiện Hà cùng đồng phạm lái ôtô chạy qua xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên nên siết vòng vây khống chế, bắt giữ.

Trong ôtô, nhà chức trách thu nhiều dao và kiếm, 5 điện thoại.

Đức Hùng