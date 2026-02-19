Khách chen chân check-in cây mai 150 tuổi ở Cần Giờ

Cây mai "cụ" thuộc giống mai Phú Quý, thân xanh, lá đỏ, thích hợp với khí hậu miền Nam và được săn đón hàng đầu trên thị trường hiện nay. Hoa mai Phú Quý màu sắc rực rỡ hơn các loại hoa mai khác, có cánh dày và thơm. Theo quan niệm phong thủy, mai Phú Quý hợp với tất cả các loại mệnh trong ngũ hành. Mai vàng Phú Quý biểu đạt sự trường tồn và bền vững, bởi có khả năng sống sót trong môi trường khắc nghiệt.
Gia đình 12 người của chị Trúc Ly hào hứng tạo dáng bên cây mai 150 tuổi. Nhà ở gần lễ hội, chị cho biết Cần Giờ từ lâu được ví như "lá phổi xanh" của thành phố nhờ không khí trong lành, mát mẻ. Chị mong muốn các doanh nghiệp tăng cường đầu tư vào du lịch, tổ chức thêm nhiều hoạt động, lễ hội quy mô tương tự Green Paradise Tet Fest để thu hút du khách đến địa phương. "Có thêm nhiều hoạt động vui chơi, chắc chắn Cần Giờ sẽ phát triển hơn trong tương lai", chị bày tỏ.
Đến sự kiện, du khách còn có cơ hội chụp hình cùng khinh khí cầu rực rỡ sắc màu.
Kéo dài suốt ba tuần (7-28/2), lễ hội còn tổ chức nhiều workshop cho du khách, từ làm vòng treo cửa, vẽ bao lì xì đến làm lẵng hoa. Sau 20 phút, chị Thơ Nguyễn (quận Phú Nhuận cũ) hoàn thành giỏ hoa. Chơi cả ngày mùng 3 tại sự kiện, chị cùng chồng kết hợp du xuân và tham quan dự án.
Diệp Anh
Ảnh: Quỳnh Trần