Khách chen chân check-in cây mai 150 tuổi ở Cần Giờ

Những hoạt động vui chơi giúp du khách thêm sảng khoái. Từ các gian hàng vui chơi có thưởng đến các trò chơi hoạt náo như phi lao ống tre, gánh lúa qua cầu, tô màu mặt gỗ, kéo co thu hút cả du khách người Việt lẫn người nước ngoài.

Nhiều du khách còn kết hợp tìm hiểu dự án bất động sản tại Vinhomes Green Paradise. Đại gia đình 12 người của chị Quế Anh (45 tuổi, Đồng Tháp) hào hứng tham gia kéo co cùng nhiều trò chơi khác tại hội xuân. "Tôi biết đến dự án cả năm nay, nay mới có dịp đi tìm hiểu thực tế, hy vọng sẽ có dịp đầu tư ở đây", chị nói.