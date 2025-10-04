Nhiều máy bay không người lái gặp trục trặc bắn tàn lửa vào đám đông tại lễ hội pháo hoa tại thành phố Lưu Dương, tỉnh Hồ Nam, khiến khán giả bỏ chạy tán loạn.

Hàng nghìn du khách đã tập trung tại thành phố Lưu Dương, tỉnh Hồ Nam để chiêm ngưỡng màn pháo hoa kết hợp drone, trong kỳ nghỉ Tuần lễ vàng dịp Quốc khánh kéo dài 8 ngày của Trung Quốc (từ 1 đến 8/10. Sự kiện này trước đó được quảng bá rầm rộ là "an toàn, thân thiện với môi trường".

Trong đêm bắn pháo hoa 4/10, hàng trăm chiếc drone xếp hình, pháo hoa nổ rực rỡ đúng nhịp, tạo nên khung cảnh ngoạn mục. Vài giây sau đó, khói bốc lên từ sườn đồi khi đám cỏ bén lửa và cháy.

Khách chạy tán loạn vì mưa lửa tại lễ hội pháo hoa Trung Quốc Du khách và người dân chạy tán loạn, la hét vì sự cố bắn pháo hoa ở Lưu Dương. Video: Road & recharge/YouTube

Theo các video quay lại, tàn pháo hoa từ drone đã rơi xuống, bén vào cỏ khô, khiến ngọn lửa bùng lên nhanh chóng. Hàng trăm tia lửa từ pháo hoa cũng rơi xuống phía dưới, khiến nhiều người phải bỏ chạy hoặc lấy ghế che đầu, tránh tàn lửa rơi trúng người. Đám cháy đã được lực lượng cứu hỏa dập tắt kịp thời, không ghi nhận thương vong về người. Ban quản lý cho biết lửa đã được dập trong vài phút, không ảnh hưởng tới các buổi biểu diễn tiếp theo.

Nhiều người bình luận trên mạng về sự cố này. Họ chỉ trích ban quản lý khu du lịch ở Lưu Dương và đơn vị tổ chức sự kiện đã không chuẩn bị chu đáo. Các màn bắn pháp hoa truyền thống thường đòi hỏi khảo sát địa điểm nghiêm ngặt, theo dõi thời tiết sát sao và lên kế hoạch cho trường hợp sự cố khẩn cấp kỹ càng, trong đó gồm dọn sạch các vật liệu dễ cháy quanh khu vực. Tuy nhiên, tại sự kiện lần này, dưới chân đồi vẫn còn nhiều rơm rạ khô, cộng thêm thời tiết hanh khô, buổi trình diễn vẫn tiếp tục. Nhiều người cho rằng không có thương vong trong lần này là "ăn may" chứ không phải "ứng cứu kịp thời".

Sự kiện bắn pháo hoa ở Trung Quốc từng được quảng bá 'an toàn, thân thiện môi trường'. Ảnh: Minnews

"Chẳng khác nào vừa ôm bó củi vừa châm lửa", một người bình luận. "Đây không phải biểu diễn, mà là combo xem pháo hoa kèm diễn tập phòng cháy chữa cháy", người khác nói thêm.

Sự cố tại Lưu Dương gợi nhắc tới hàng sự việc tương tự từng xảy ra với các màn trình diễn drone tại Trung Quốc. Tại thành phố Tây An, cả đội hình drone từng mất kiểm soát và rơi xuống đám đông. Lần khác tại Phúc Châu, màn trình diễn dịp Tết Nguyên tiêu buộc phải dừng sớm vì sự cố kỹ thuật còn tại Tuyền Châu, hàng chục drone rơi thẳng xuống biển.

Năm nay, kỳ nghỉ Quốc khánh Trung Quốc (1/10) trùng với Tết Trung thu, tạo nên "siêu tuần lễ vàng" kéo dài 8 ngày, được chính phủ kỳ vọng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ sự phục hồi và tăng trưởng bùng nổ của ngành du lịch. Theo SCMP, số lượng các chuyến du lịch quốc tế của khách Trung dịp này có thể đạt 8,4 triệu lượt, gấp đôi so với con số 3,8 triệu lượt của năm ngoái. Những điểm đến được miễn hoặc nới lỏng thị thực như Thái Lan, Malaysia, Singapore đang trở thành điểm đến hấp dẫn thu hút khách Trung dịp này.

Anh Minh (Theo Minnews, Ukraine Breaking News, SCMP)