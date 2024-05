Khách bức xúc vì khách sạn nuôi chó trong bếp

Quảng BìnhNhóm khách từ Hà Nội bức xúc vì khách sạn ở Đồng Hới nuôi chó, không rọ mõm trong khu bếp, bên cạnh nhiều nguyên liệu nấu ăn.

Chiều 27/4, Vũ Kiên, sống ở Hà Nội, cùng đoàn khách 30 người, nhận phòng tại một khách sạn được giới thiệu ba sao ở Đồng Hới, Quảng Bình, trong ba đêm. Khi anh cùng trẻ em trong đoàn xuống lễ tân xin đá, họ bị một con chó giống poodle lao tới và sủa. Nam du khách nhắc lễ tân nên xích lại và nhận được câu trả lời "chó cảnh không cắn". Trong thời gian lưu trú, anh nói người trong nhóm nhiều lần "bị con chó dọa".

Khi ăn sáng ngày hôm sau, anh thấy con chó được xích vào bàn trong khu bếp, xung quanh có nguyên liệu nấu ăn. Du khách nhắc nhở nhưng nhân viên nói "còn cho nó ngủ với người". Ngoài ra, con chó cũng được cho ăn ngay trong bếp.

Con chó được xích trong bếp của khách sạn, cạnh nhiều nguyên liệu nấu ăn. Ảnh: NVCC

Anh Kiên cho biết bức xúc vì thái độ thờ ơ của nhân viên khách sạn. Do đoàn 30 người và ngày lễ khó tìm phòng, du khách phải chấp nhận ở lại. Tuy nhiên, họ đã cắt ngắn lịch trình và về Hà Nội sớm một ngày vì "không chịu được sự thiếu trách nhiệm" của cơ sở lưu trú.

"Tôi không sợ chó nhưng lo cho bọn trẻ, lỡ con chó không được tiêm phòng dại", anh nói.

Sáng 30/4, thanh tra Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình đã kiểm tra và xác nhận sự việc. Thanh tra Sở Du lịch Quảng Bình cho biết chỉ nhắc nhở, không phạt hành chính vì không có quy định cụ thể về vấn đề này. Con chó được tiêm phòng đầy đủ. Tuy nhiên, đại diện đơn vị nhận xét việc không nuôi nhốt chó cẩn thận và để chó trong khu vực nấu ăn khi kinh doanh khách sạn là "không nên".

Chủ khách sạn thừa nhận có thiếu sót, cho biết chó cảnh nhà nuôi nên không nghĩ "sẽ xảy ra vấn đề lớn". Người này cam kết mang chó đi nơi khác trong thời gian tới. Về vấn đề thái độ chưa tốt, chủ khách sạn phủ nhận, cho biết có thể do cách trao đổi của nhân viên người địa phương khiến du khách hiểu nhầm.

An An, chuyên quản lý villa, homestay gần Hà Nội và Quảng Bình, cho biết từng thấy các hộ kinh doanh lưu trú dạng homestay nuôi chó với mục đích trông nhà nhưng luôn rọ mõm, nhốt chuồng để đảm bảo an toàn, tạo không gian thoải mái cho khách.

Cô cho biết việc nuôi chó trong khách sạn "rất hạn chế" vì nhiều khách hàng không thích chó. Ngoài ra, nuôi chó trong bếp ít nhiều ảnh hưởng đến chất lượng bữa ăn và sẽ nguy hiểm hơn nếu khách hàng dị ứng với lông chó, mèo.

Phan Tuấn, cựu quản lý một khách sạn 5 sao ở Phú Quốc, nói thêm không có quy định cụ thể về việc cấm khách sạn nuôi cho nhưng nhấn mạnh "với khách sạn lớn, chỉ có người, không có chó". Anh cho biết cần tránh để chó cắn người, ảnh hưởng đến vệ sinh an toàn thực phẩm và làm phiền du khách.

Sơn Tùng, quản lý khách sạn ở khu vực phố cổ, cho rằng "khách sạn không nên nuôi chó để đảm bảo sự thoải mái của khách". Anh gợi ý nếu chủ khách sạn thích có thể nuôi ở nhà riêng.

Tuy nhiên, Tùng cũng chia sẻ từng thấy một số homestay chủ đích nuôi thú cưng để tạo nét đặc trưng. "Bản thân khách cũng nhận thức được điều này và thoải mái mới đặt", anh nói.

Tú Nguyễn