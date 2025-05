Khách bị phạt nếu tháo dây an toàn trên máy bay sớm

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phạt 67 USD với khách tháo dây an toàn sớm, chen lấn ở lối ra sau khi máy bay hạ cánh.

Từ tháng 5, cơ quan hàng không dân dụng Thổ Nhĩ Kỳ đã ra quy định mới về việc phạt khách tháo dây an toàn và đứng vào lối ra máy bay quá sớm sau khi hạ cánh.

Luật này nhằm siết chặt tình trạng hành khách cố gắng rời máy bay sớm bằng cách tháo dây an toàn, lấy hành lý và di chuyển về phía cửa ra trước khi cơ trưởng tắt tín hiệu thắt dây an toàn.

Tổng cục Hàng không dân dụng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã nhận nhiều khiếu nại về việc vi phạm quy định này và xác nhận nhiều hành khách không tuân thủ. Quy định không nêu rõ số tiền phạt nhưng đài truyền hình Halk TV của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin mức phạt khoảng 2.600 lira (khoảng 67 USD).

Dây an toàn trên máy bay. Ảnh: Travel + Leisure

Luật hàng không ở nhiều quốc gia cấm hành khách tháo dây an toàn và đứng dậy khi tín hiệu thắt dây an toàn vẫn bật, kể cả sau khi hạ cánh và máy bay đang di chuyển an toàn đến cổng. Trên thực tế, nhiều khách vẫn vi phạm nhưng hiếm khi bị phạt.

Cũng theo luật của Thổ Nhĩ Kỳ, hành khách có thể bị phạt nếu chen lấn về phía cửa ra sau khi tín hiệu thắt dây an toàn được tắt. Các hãng hàng không được yêu cầu thông báo: "Không đứng dậy hoặc đi xuống lối đi cho tới khi đến lượt bạn rời khỏi máy bay".

Các hãng không tuân thủ yêu cầu này cũng có thể phải đối mặt với các hình thức phạt hành chính. Hãng hàng không Turkish Airlines đã gửi thông tin liên quan đến các tiếp viên hàng không của mình, theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo website chuyên về hàng không View From The Wing, nhiều du khách "gần như lao đầu vào lối ra" ngay khi được phép đứng dậy, thậm chí trước khi có thông báo. Việc tháo dây an toàn, đứng ra lối đi sớm hơn một hoặc hai giây không giúp du khách có nhiều lợi thế rời máy bay nhanh hơn. Thậm chí, họ còn phải chen lấn với những người khác giữa lối ra chật chội.

Dù không phổ biến, máy bay đôi khi va chạm nhau trên đường băng đang hoạt động. Xe chở hành lý và xe cung cấp thực phẩm cũng có thể va vào máy bay khiến phi công phải phanh gấp.

Hoài Anh (Theo SCMP, View From The Wing)