Khách bay Vietjet được ưu đãi mua sắm tại Lotte Duty Free

Khách bay Vietjet có cơ hội nhận giảm giá đến 15%, kèm phiếu quà tặng khi mua sắm tại hệ thống cửa hàng Lotte Duty Free (Hàn Quốc), chương trình kéo dài đến 31/12.

Theo đó, khi xuất trình thẻ lên tàu bay Vietjet tại quầy thanh toán, khách hàng sẽ được hưởng ưu đãi tương đương hạng thẻ Gold của Lotte Duty Free. Chương trình gồm giảm giá đến 15%, phiếu quà tặng áp dụng trực tiếp (áp dụng có điều kiện) và voucher đồ uống miễn phí tại Lounge (Áp dụng cho chi nhánh Myeongdong và World Travel Tower với hóa đơn từ 1 USD và giới hạn một đồ uống).

Đại diện Vietjet cho biết chương trình hợp tác với Lotte Duty Free nằm trong chuỗi hoạt động gia tăng trải nghiệm cho hành khách, mang đến hành trình trọn vẹn hơn từ trên không đến mặt đất.

Tàu bay hiện đại của Vietjet. Ảnh: Tài Nguyễn

Bay cùng Vietjet, hành khách còn được phục vụ các món ăn nóng, tươi ngon như phở Thìn, bánh mì, cà phê sữa đá... Đội ngũ tiếp viên được đào tạo chuyên nghiệp, phục vụ khách trên tàu bay hiện đại, tiết kiệm nhiên liệu.

Bên cạnh đó, hãng bay áp dụng chương trình khách hàng thân thiết Vietjet SkyJoy mang đến cơ hội quay số trúng thưởng, tích điểm đổi quà từ Vietjet và hơn 250 thương hiệu lớn trong các lĩnh vực du lịch, ẩm thực, mua sắm...

Thái Anh