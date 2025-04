Khách bay nội địa có thể làm thủ tục bằng VNeID

Hành khách Vietnam Airlines có thể bay nội địa mà không cần xuất trình giấy tờ tùy thân, nhờ nhận diện khuôn mặt qua ứng dụng VNeID.

Trong hai ngày 16 và 17/4, Vietnam Airlines phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06 - Bộ Công an) và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) thử nghiệm thành công quy trình làm thủ tục bay bằng sinh trắc học tại nhà ga T1 sân bay Nội Bài và nhà ga T3 Tân Sơn Nhất.

Đây là lần đầu tiên hành khách nội địa tại Việt Nam có thể thực hiện toàn bộ thủ tục bay từ mua vé, check-in đến qua cửa an ninh và lên máy bay chỉ với một lần chụp khuôn mặt, không cần xuất trình giấy tờ như chứng minh thư hay căn cước công dân.

Theo đại diện hãng, hệ thống đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về an toàn và an ninh hàng không, sẵn sàng áp dụng đại trà sau khi được cơ quan chức năng phê duyệt.

Hành khách làm thủ tục không cần phải xuất trình giấy tờ khi lên tàu bay. Ảnh: Vietnam Airlines

Tính năng "Dịch vụ hàng không" trên ứng dụng VNeID hỗ trợ người dùng có tài khoản định danh mức 2 thực hiện các bước từ mua vé đến lên máy bay mà không cần mang theo giấy tờ. Việc xác thực được thực hiện bằng nhận diện khuôn mặt, đối chiếu với dữ liệu định danh quốc gia.

Theo Vietnam Airlines, quy trình này giúp rút ngắn thời gian làm thủ tục và giảm tình trạng ùn ứ tại sân bay, nhất là trong giai đoạn cao điểm. Trước đây, hành khách phải xuất trình giấy tờ để đối chiếu thủ công tại nhiều điểm trong hành trình.

Việc sử dụng sinh trắc học trong hàng không không phải mới trên thế giới, nhưng đây là lần đầu được áp dụng tại Việt Nam cho chuyến bay nội địa. Trong giai đoạn đầu, hình thức này sẽ được triển khai thí điểm tại một số chặng, trước khi mở rộng ra toàn mạng nội địa.

Quy trình mới vẫn tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn và bảo vệ dữ liệu cá nhân, theo yêu cầu từ Bộ Công an và Cục Hàng không.

Thi Hà