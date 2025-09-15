Khách Australia bốc gạch khi du lịch Hà Giang

Tuyên QuangNhóm 9 khách Australia du lịch Hà Giang (cũ) trong 4 ngày và có nhiều trải nghiệm khó quên như đi bốc gạch giữa trưa, vác xe khỏi đường ngập.

Ngày 13/9, video ghi lại cảnh nhóm khách nước ngoài bốc gạch ở Hà Giang nhận được sự quan tâm lớn trên mạng xã hội. Nhiều người dùng nói đùa "khách nước ngoài phải trả tiền để được lao động tại Việt Nam''.

Đinh Hùng, lái xe của Jasmine Tours, cho biết đây là nhóm mình dẫn đoàn, gồm 9 khách nam người Australia, du lịch Hà Giang từ 9/9 đến 12/9. Hầu như ngày nào, nhóm cũng có trải nghiệm gắn liền với cuộc sống người bản địa. Trong ngày đầu tiên, họ đi gặt lúa sau khi được Hùng gợi ý và nói muốn tiếp tục những trải nghiệm như vậy.

Nhóm khách nước ngoài bốc gạch ở Hà Giang. Ảnh: NVCC

Đến ngày thứ ba, sau khi ăn trưa ở xã Mậu Duệ, nhóm bắt gặp những người phụ nữ bản địa đang bốc gạch. Các du khách bất ngờ vì phụ nữ phải làm công việc nặng nhọc nên ngỏ ý muốn hỗ trợ. Được người dân đồng ý và chỉ dẫn điểm đặt gạch, nhóm khách học việc rất nhanh. Họ bốc gạch trong khoảng 30 phút, giải quyết được khối lượng lớn công việc giúp nhóm nhân công nữ.

"Toàn đàn ông nên nhanh nhẹn, thích làm lắm. Họ bỏ tiền đi du lịch, thực tế phải lao động giữa trưa nhưng ai cũng vui hết", Hùng nói. Trong video, Hùng cũng nhập vai người chủ, thúc giục các "công nhân nước ngoài" nhanh tay, đừng trốn việc. Khi thấy video nhận được sự quan tâm lớn, các khách Australia chia sẻ rất vui vì giờ đã trở nên nổi tiếng tại Việt Nam.

Ngày cuối ở Hà Giang, nhóm khách không còn kế hoạch trải nghiệm các hoạt động tại bản địa. Tuy nhiên, khi tới khu vực đường Thượng, xã Yên Minh, nước ngập ngang bụng do mưa lớn ngày hôm trước. Không thể đi qua, cả nhóm quyết định vác xe máy bằng cách dùng thanh gỗ xuyên qua bánh sau, 4-5 người cùng khiêng.

Khách Australia bốc gạch, khuân xe máy khi du lịch Hà Giang Khách Australia khhiêng xe máy khỏi nước điểm ngập nước ở đường Thượng. Video: Jasmine Tours

Với 9 xe máy, nhóm khách không tốn nhiều thời gian để đi qua đoạn ngập. Nhưng sau đó, họ còn quay lại hỗ trợ một số đoàn khách khác và người địa phương nên mất gần hai tiếng mới tiếp tục hành trình. Hùng chia sẻ các khách nước ngoài đến Hà Giang hầu hết là người trẻ, dễ gần và cởi mở nên họ thường không ngại tham gia trải nghiệm, thậm chí trực tiếp giúp việc người địa phương.

Đại diện Jasmine Ha Giang cho biết khách nước ngoài đến Hà Giang thường vui chơi thoải mái, không câu nệ và luôn muốn khám phá những nét độc đáo của vùng đất này. Theo Hùng, Hà Giang hút khách quốc tế, đặc biệt nhóm trẻ thích phượt, vì sự hoang sơ, tình cảm nồng hậu từ người dân địa phương. Các công ty tour cũng thường tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm bản địa cho khách như làm ruộng, chăm vườn để đáp ứng nhu cầu trải nghiệm sâu.

Tú Nguyễn