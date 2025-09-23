Khách Australia bị 'chặt chém' 1,2 triệu đồng đi xích lô ở phố cổ

Gia đình du khách Australia bị thu tiền đi xích lô tham quan khu vực phố cổ Hà Nội 1,2 triệu đồng, cao gấp ba mức giá theo quy định.

Chiều 22/9, công an phường Hoàn Kiếm tiếp nhận tin báo của du khách Australia Philip Damien, lưu trú tại một khách sạn trên địa bàn, về việc bị "chặt chém" tiền thuê xích lô.

Theo phản ánh, gia đình Damien gồm 4 người, gồm hai người lớn và hai trẻ em, thuê hai chiếc xích lô chở đi tham quan khu vực phố cổ Hà Nội. Khi kết thúc hành trình, hai tài xế xích lô đã thu của khách 1,2 triệu đồng. Trong khi mức giá cho tour xích lô phố cổ 60 phút được công bố trên các ứng dụng như Traveloka là gần 200.000 đồng. Các vị khách đã bị thu đắt gấp ba lần.

Ngồi xích lô tham quan là một trải nghiệm được khách quốc tế yêu thích tại Việt Nam. Ảnh: Viator

Công an phường Hoàn Kiếm cho biết đã mời hai tài xế xích lô lên làm việc, lập biên bản, yêu cầu cam kết không tái phạm. Hai người này xin lỗi, hoàn trả 1,2 triệu đồng cho ông Phillip Damien. Nam du khách chấp nhận lời xin lỗi, nhận lại đủ số tiền và không có yêu cầu nào khác.

Công an phường Hoàn Kiếm cũng khuyến cáo các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch cần tuân thủ nghiêm các quy định hiện hành, coi đây là yếu tố then chốt để xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn, góp phần nâng cao hình ảnh Thủ đô trong mắt du khách.

Đây không phải lần đầu tiên du khách trong và ngoài nước bị chặt chém tại khu vực phố cổ Hà Nội. Vào tháng 7, nhóm khách Philippines bị một tài xế ở Hà Nội chặt chém gần 1,4 triệu đồng tiền taxi cho quãng đường chưa đến 1 km. Sự việc cũng xảy ra tại địa bàn phường Hoàn Kiếm.

Trong 8 tháng đầu năm, du lịch Hà Nội đón gần 22 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế ước đạt gần 5 triệu lượt, tăng gần 26% so với cùng kỳ. Tổng thu du lịch ước đạt gần 86.000 tỷ đồng, tăng 17% so với năm ngoái.

Phương Anh - Phạm Dự