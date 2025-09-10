Khách Australia ăn uống 'hết công suất' trong 48 giờ ở Việt Nam

Có hai ngày ở Việt Nam trước khi đến Campuchia, du khách Australia Ben Groundwater đặt mục tiêu "ăn càng nhiều càng tốt" tại TP HCM.

Ben Groundwater, du khách sống tại Sydney, Australia, đến TP HCM, Việt Nam hồi cuối tháng 3 và ở lại hai ngày trước khi lên thuyền tiếp tục hành trình tới Phnom Penh, Campuchia. Ben cho biết vì không có nhiều thời gian ở Việt Nam, anh dự định "ăn càng nhiều đặc sản càng tốt" vì ở TP HCM "các món ngon nhiều vô kể", giá cả phải chăng.

Tối hôm đầu tiên đặt chân đến TP HCM, sau khi nhận phòng khách sạn, anh đã đến Quán Ăn Cô Liên. Đây là quán ăn đậm chất Sài Gòn với bếp than hồng, tủ kính bày phía trước và bàn ghế đơn giản, không gian chật chội. Món chính tại quán là bò lá lốt, gồm thịt bò băm trộn gia vị, gói trong lá lốt rồi nướng than hoa, ăn cùng rau thơm, dưa chua, bánh tráng.

Hương vị ngọt, chua, mặn và có mùi khói được Ben đánh giá là "màn chào sân hoàn hảo của ẩm thực Việt". Anh cũng hài lòng với số lượng một suất ăn ở đây vì rất phù hợp để tiếp tục thưởng thức món thứ hai là bánh mì.

Ben Groundwater chọn bánh mỳ trong ngày đầu tiên và phở vào sáng hôm sau khi trải nghiệm ẩm thực ở TP HCM. Ảnh: Instagram/Ben Groundwater

Tiệm bánh mì Huỳnh Hoa cách cửa hàng bán chả lá lốt vài bước chân. Ben gọi bánh mì với nhân thịt nguội, pate, sốt mayonnaise, củ cải muối chua, cà rốt ngâm. Anh ấn tượng với món ruốc thịt lợn, và ví món ăn này "như một cú bùng nổ vị giác".

Bảy giờ sáng thức dậy vào ngày thứ hai đến Việt Nam, việc đầu tiên Ben nghĩ đến là về bữa ăn. Món đầu tiên là phở.

"Không gì thỏa mãn hơn cảm giác ngồi ở chiếc bàn gỗ ọp ẹp giữa đám đông vào sáng sớm, khói xe máy dường như biến mất trong hương lá húng quế và mùi nước dùng thơm phức ngay trước mặt", Ben nói về cảm nhận khi thưởng thức phở bò.

Ben đã ăn phở rất nhiều lần trước đó và nhanh chóng nhận ra, anh yêu món ăn thuần Việt Nam này. Vào buổi sáng hôm đó, anh đã được ăn bát phở bò "ngon nhất từ trước đến nay" tại quán tên Phú Vương. Nơi này không phải quán sang trọng nhất TP HCM, thu hút anh với phong cách phục vụ nhanh cùng bài trí quán đơn giản. Anh cho biết không có cách khởi đầu ngày mới nào tốt hơn được ăn một bát phở ngon.

Phở được Ben xếp ở vị trí top 1 các món ăn sáng yêu thích trên trang cá nhân. Ảnh: Instagram/Ben Groundwater

Cà phê sữa đá là thức uống được Ben yêu thích và được anh ví như "cách tốt thứ nhì để khởi đầu một ngày mới", sau phở bò.

Tiếp tục hành trình khám phá ẩm thực Việt trong 48 giờ, Ben lại ghé một quán nhỏ để ăn bún riêu cua. Anh miêu tả món ăn này "không dành cho người yếu tim" khi có nước dùng làm từ cà chua, cua đồng, ăn với bún sợi nhỏ, chả cua, thịt lợn, hoa chuối thái sợi, rau thơm và tiết. "Tôi tỉnh hẳn", Ben nói khi ăn xong bát bún.

Bữa tối của nam du khách Australia lại là một trải nghiệm khác, khi anh chọn bánh canh cua với sợi bánh làm từ bột năng dai mềm, nước dùng sệt, đậm vị hải sản tại quán Bánh Canh Cua 87 trung tâm thành phố.

"Vào ngày hôm sau, Ben tiếp tục chọn phở để ăn sáng. Trước khi rời Việt Nam đến Campuchia, anh vẫn kịp ăn thêm đĩa bánh cuốn tôm thịt. Sau 48 giờ ăn uống "quần quật" tại Việt Nam, Ben hài lòng với những trải nghiệm ẩm thực thú vị.

Khách Australia ăn hết công suất khi đến TP HCM 48 giờ Ben Groundwater trải nghiệm các món ăn tại TP HCM trong 48 giờ du lịch. Video: Instagram/Ben Groundwater

Anh Minh (Theo Traveller)