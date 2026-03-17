Khách Anh thoát gánh nặng cơm áo nhờ chuyển đến Bangkok

Sống tại Anh, Sally Seaton không đủ tiền mua hay thuê nhà nên quyết định nghỉ việc và chuyển đến Thái Lan, nơi chi phí sinh hoạt rẻ hơn để sống.

Tại Anh, Sally Seaton có công việc ổn định và một khoản tiết kiệm nhưng giá thuê nhà chiếm phần lớn thu nhập. Mỗi tháng, phần tiền tiết kiệm lại bị thâm hụt do chi phí sinh hoạt hàng ngày tăng cao. Do đó, ở tuổi 28, cô vẫn không thể rời khỏi nhà bố mẹ để có căn hộ riêng. "Vừa thuê nhà vừa tiết kiệm tiền cọc mua nhà ở Anh là điều gần như không thể với mức lương trung bình của một người", Sally nói.

Dù có công việc, cô vẫn không thể chi trả mọi hóa đơn và sống cuộc sống mình mong ước. Sally bắt đầu cảm thấy bản thân chỉ đang tồn tại thay vì thật sự sống. Cô khao khát tự do, độc lập tài chính và nhận ra nước Anh không thể mang lại điều đó.

Sally ngồi làm việc tại khu căn hộ thuê tại Bangkok có giá 500 USD một tháng. Ảnh: BI

Năm 2024, Sally từng du lịch dọc Thái Lan và bị thu hút bởi ẩm thực, nhịp sống, giá cả sinh hoạt ở nơi này. Kể từ đó, Thái Lan luôn là từ khóa xuất hiện trong tâm trí cô. Khi nhận ra không thể tiếp tục sống thoải mái ở Anh, Sally quyết định tìm cho mình lối thoát mới: bỏ việc, trở thành lao động tự do và chuyển đến thủ đô Bangkok, nơi được đánh giá "nhiều cơ hội" và chi phí bằng 50% tại quê nhà.

Tại Thái Lan, cô có thể ăn những bữa nóng hổi, đồ ăn tươi rói với giá 1 USD. Khi tìm các tin cho thuê nhà ở Bangkok, Sally càng bất ngờ hơn khi giá căn chung cư hiện đại một phòng ngủ, có phòng gym và bể bơi, khoảng 400 USD một tháng. Nếu tại Anh, giá một căn như thế đắt gấp ba, khoảng 1.200 USD và chiếm 30% lương.

Tháng 6/2025, Sally mua vé một chiều để đến Bangkok. Cuộc sống với giá cả phải chăng ở quốc gia Đông Nam Á này giúp Sally cảm thấy thoải mái và hạnh phúc hơn.

Hiện tại, cô nhận các dự án viết lách để trang trải cuộc sống. Sau 8 tháng sống tại Thái Lan, các đơn đặt hàng của Sally ngày một nhiều. Thu nhập của cô vẫn thấp hơn hồi ở Anh nhưng cô vẫn sống thoải mái nhờ mức sinh hoạt ở đây rẻ hơn. Cô hiện ở trong căn hộ riêng giá 500 USD một tháng, có không gian làm việc chung trong tòa nhà. Tiền điện mỗi tháng 40 USD, hóa đơn nước là 2 USD.

Những thứ từng được xem như xa xỉ ở Anh giờ trở thành một phần trong cuộc sống thường nhật của Sally tại Bangkok. Cô mua trái cây tươi tại các chợ địa phương, thuê người dọn nhà mỗi tuần giá 6 USD một giờ. Cô không nấu ăn, thay vào đó đi ăn hàng mỗi ngày mà không cần tính toán xem có nên bỏ bữa để tiết kiệm tiền hay không. Chi phí đi lại rất rẻ khiến Sally ngày càng hài lòng với cuộc sống ở Thái Lan, một chuyến tàu hay thuê xe đạp cũng có giá từ 1 USD.

Từ khi chuyển đến Thái Lan, cô đã quen với điều mà người Thái gọi là "sabai sabai" - lối sống thư thái, không căng thẳng.

"Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi cảm thấy thỏa mãn, tự do tài chính và hạnh phúc", cô nói.

Anh Minh (Theo BI)