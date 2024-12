Khắc Triệu hát ở đêm nhạc tưởng nhớ John Lennon

Hà NộiKhắc Triệu tham gia đêm nhạc "Let it be", tưởng nhớ ngày mất của huyền thoại John Lennon, ngày 8/12.

Chương trình diễn ra đúng dịp kỷ niệm 44 năm ngày mất của ông, tại Mỹ Đình, Nam Từ Liêm. Khắc Triệu và Tom Chat Band sẽ biểu diễn Imagine, ca khúc nói về giấc mơ hòa bình của nhạc sĩ. Bài hát ra đời năm 1971, do John Lennon và vợ ông - Yoko Ono - đồng sáng tác. Lời bài hát khuyến khích người nghe tưởng tượng về một thế giới hòa bình, không vật chất, không biên giới ngăn cách các quốc gia và không có tôn giáo.

"Imagine" - John Lennon Bài "Imagine" của John Lennon. Video: YouTube John Lennon

Trong ca khúc, John Lennon nhận mình là "một kẻ mơ mộng" nhưng ông cũng tự tin rằng mình không hề đơn độc. Giấc mơ hòa bình của ông đến nay vẫn ám ảnh nhân loại. Thế giới mà John Lennon tưởng tượng vẫn là niềm hy vọng trong những thời khắc khó khăn bởi dịch bệnh, chiến tranh. Rolling Stone từng gọi Imagine là "món quà âm nhạc vĩ đại nhất mà John Lennon gửi tới thế giới".

Tay trống, ca sĩ Khắc Triệu là chồng ca sĩ Cẩm Vân. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Khắc Triệu cũng hát một số ca khúc như While my guitar gently weeps, A Hard day's night, Hey jude, Here comes the sun và bài chủ đề - Let it be. Ngoài ra, ca sĩ sẽ song ca con gái Cece Trương. Anh và con là fan của John Lennon và ban nhạc The Beatles. Khắc Triệu thích chất lãng mạn, tinh thần lạc quan trong các ca khúc của cố nhạc sĩ. Ngoài Khắc Triệu, chương trình có ca sĩ Triệu Hồng Ngọc, Thu Hà, MC Thảo Vân dẫn chương trình.

Ca sĩ, nhạc sĩ John Lennon (1940-1980). Ảnh: AFP

John Lennon sinh năm 1940, tại Liverpool (Anh). Ông trải qua năm tháng thiếu thốn tình thương cha mẹ và được dì nuôi nấng. Năm 1957, John và Paul McCartney lần đầu gặp nhau nhờ cùng trong ban nhạc dân gian skiffle. Sau đó, hai thành viên còn lại xuất hiện, tạo thành The Beatles và trình làng các bản nhạc bất hủ.

John sáng tác và là giọng hát chính của The Beatles. Nhạc phẩm của ông mang tinh thần phản đối chiến tranh, châm biếm sắc sảo và cũng đầy tình cảm. Một số ca khúc solo nổi tiếng là Imagine, Whatever gets you through the night, Out the blue. Ngoài ra, âm nhạc của ông còn nói về tình yêu, thân phận con người.

Năm 1980, khán giả khắp thế giới đau buồn khi huyền thoại âm nhạc qua đời ở tuổi 40, do Mark Chapman ám sát. Năm 2002, nghệ sĩ đứng thứ tám trong danh sách "100 người Anh vĩ đại nhất" của BBC. Năm ngoái, ông đứng thứ 12 trong danh sách "200 ca sĩ vĩ đại nhất mọi thời", theo danh sách của Rolling Stone.

Hà Thu