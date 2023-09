Khác biệt trong cách hẹn hò của Gen Z

Gen Z tìm người yêu qua các ứng dụng ngày càng nhiều và bỏ qua các quy tắc hẹn hò nhiều hơn thế hệ trước.

"80% người từ 18 đến 25 tuổi cho rằng việc chăm sóc bản thân là ưu tiên hàng đầu của họ khi hẹn hò và 79% muốn đối phương cũng làm như vậy", Papri Dev, Phó Giám đốc Tinder châu Á – Thái Bình Dương nói.

Ứng dụng hẹn hò Tinder đã khảo sát 8.000 người độc thân chia làm hai nhóm 18-25 tuổi và 33 – 38 tuổi ở Mỹ, Anh, Canada và Australia. Cuộc khảo sát cho thấy Gen Z đang chú trọng đến sự chân thành, cởi mở và tinh thần thoải mái khi tìm kiếm bạn đời. Họ cũng bỏ thói quen hẹn hò nhiều người, thích mập mờ hoặc "làm giá". Đây là những điều mà 3/4 số người ở độ tuổi từ 33-38 tuổi thừa nhận họ có làm khi còn trẻ.

Gen Z tin rằng việc phục hồi tổn thương trong quá khứ và cải thiện sự tự tin có thể giúp họ thu hút được đối tượng tiềm năng. "75% người trẻ nói sẽ dành sự quan tâm đặc biệt nếu đối phương cởi mở và biết cách chăm sóc sức khỏe tinh thần", Dawoon Kang, Giám đốc ứng dụng hẹn hò Coffee Meets Bagel nói.

Gen Z xem ứng dụng hẹn hò là công cụ để kết nối với đối tượng tiềm năng thay vì chỉ tương tác hời hợt. Bà Dawoon Kang nói xu hướng này minh chứng cho một thế hệ xem trọng sự hiệu quả và tính minh bạch. Bên cạnh đó, 69% nhóm trẻ tuổi trong cuộc khảo sát cho rằng các hoạt động hẹn hò nên được hiện đại hóa và đa dạng hơn để phù hợp xã hội.

Gặp gỡ người lạ thông qua các ứng dụng trực tuyến đã không còn bị xem là sự kết nối tiềm ẩn rủi ro. Theo nghiên cứu Xu hướng hẹn hò giới trẻ của Google and Qualtrics, 65% người 18-24 tuổi thừa nhận các website và ứng dụng hẹn hò là nguồn thông tin chính kết nối họ với các đối tượng bên ngoài khu vực họ sinh sống.

"Hơn 40% dân số Hong Kong đã sử dụng ứng dụng hẹn hò. Tất cả các sinh viên của tôi ở độ tuổi 20 đều có xu hướng này", BumbleChan Lik-sam, tác giả sách The Politics of Dating Apps: Gender, Sexuality, and Emerging Publics nói.

Xu hướng này được ông mô tả như đường cong chữ U, giảm ở giai đoạn người kết hôn độ 34-44 tuổi và tăng sau 44 tuổi, khi ly hôn xảy ra. Sự bùng nổ của hẹn hò trực tuyến đã giúp người độc thân khá nhiều. Với thế hệ trước, họ chỉ có thể ra ngoài tìm kiếm đối tượng nhưng Gen Z đã luôn trong tư thế sẵn sàng hẹn hò.

Tinder ra mắt năm 2012 được xem là sự mạo hiểm, bởi việc hẹn hò trực tuyến không được khuyến khích. Tuy nhiên, sau một thập kỷ, 68% Gen Z tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương sử dụng ứng dụng này.

"Đại dịch Covid-19 khiến người độc thân suy nghĩ lại về những gì họ đang tìm kiếm", Lucille McCart, Giám đốc truyền thông ứng dụng hẹn hò Bumble cho biết. Gen Z đã hẹn hò có ý thức hơn và ứng dụng là đường kết nối giúp họ tương tác với nhiều người trong thời kỳ đại dịch.

43% người trong cộng đồng Bumble nói họ thích chủ động tìm các đối tượng, 48% biết được gu mà mình muốn, 53% người dùng hài lòng với việc độc thân trong một thời gian. "Xu hướng của giới trẻ năm 2023 là chủ động tìm tình yêu hay ngồi đợi được sắp đặt", ông Lucille McCart nói.

Theo khảo sát, người trẻ Mỹ đang trì hoãn hôn nhân vì nhiều lý do khác nhau. Trong khi đó, tỷ lệ hôn nhân và sinh sản cũng đang giảm dần ở Trung Quốc đã gây lo ngại cho nhà chức trách.

Dựa trên kết quả thống kê, ứng dụng hẹn hò Coffee Meets Bagel chỉ ra rằng Gen Z vẫn đang nghiêm túc tìm mối quan hệ yêu đương. Phong cách hẹn hò khác nhau dựa trên nền văn hóa và các thế hệ khác nhau. "Khi người trẻ không còn hẹn hò nhiều như thế hệ trước, tôi tự hỏi ý nghĩa của hẹn hò liệu có thay đổi không", Dawoon Kang nói.

Gen Z có nhiều thuật ngữ mới để mô tả mối quan hệ của họ. Dù với thế hệ trước, họ sẽ định nghĩa là hẹn hò nhưng Gen Z thì không. "Họ đang ở giai đoạn từ 20 đến 25 tuổi. Đó là quãng thời gian để khám phá bản thân", ông Chan nhận xét.

Họ không muốn dấn thân vào các mối quan hệ vì nhận ra hôn nhân không còn là vấn đề cấp bách. Thế hệ trước ở Trung Quốc xem việc kết hôn đi kèm với mua nhà và có con, nhưng với bức tranh tài chính hiện tại, đó không còn là điều dễ dàng.

Ngọc Ngân (Theo SCMP)