Khác biệt giữa 'I love you' và 'I'm in love with you'

"I love you" và "in love with you" nhìn thoáng qua tương đồng về nghĩa, nhưng vẫn có sự khác biệt, chẳng hạn qua câu nói: "I love you, but I'm not in love with you".