Khác biệt giữa điều hòa tủ đứng và điều hòa treo tường

Điều hòa tủ đứng có độ linh động cao hơn, thường là công suất lớn, trong khi điều hòa treo tường hiệu quả hơn về làm lạnh.

Điều hòa cây, hay còn gọi là điều hòa tủ đứng thường xuất hiện tại các cơ quan, hội trường hoặc phòng khách trong nhà với kích thước lớn, kiểu dáng hình hộp trụ. Nhiều người lầm tưởng dòng điều hòa này có thể hoạt động độc lập nhưng thực tế chúng cũng cần một dàn nóng, hệ thống ống đồng và dây dẫn tương tự như điều hòa treo tường.

Điều hòa tủ đứng cũng cần dàn lạnh và cơ chế hoạt động tương tự điều hòa treo tường.

Cơ chế hoạt động

Do thường có công suất lớn, từ 18.000 BTU trở lên, dàn nóng đi kèm điều hòa tủ đứng cũng thường lớn hơn khá nhiều điều hòa treo tường. Chúng cũng cần sử dụng hệ thống ống đồng, gas để làm mát dàn lạnh bên trong. Cũng giống điều hòa treo tường, dàn nóng của điều hòa tủ đứng cũng được thiết kế để sử dụng ngoài trời, không cần che nắng mưa. Tuy nhiên, để tăng hiệu quả sử dụng, độ bền, dàn nóng cần tránh nơi nắng gắt, trực tiếp từ mặt trời.

Hiệu suất làm lạnh

Nếu có cùng công suất làm lạnh, điều hòa tủ đứng thường làm mát nhanh hơn do hệ thống quạt gió trên dàn lạnh lớn. Lưu lượng gió nhiều khiến việc trao đổi nhiệt trong phòng diễn ra nhanh hơn. Thông thường, sản phẩm có cửa thổi gió mát ở phía trên, cửa hút đặt ở hai bên hoặc phía dưới. Trong khi đó, điều hòa treo tường có kích thước nhỏ, quạt đồng trục cho lưu lượng gió thấp hơn, kể cả khi bật chế độ mạnh nhất.

Điều hòa treo tường cần thiết kế phần ống đồng phức tạp hơn.

Độ ồn, tính thẩm mỹ

Do thường được thiết kế công suất lớn, hướng đến không gian rộng, quạt gió trên điều hòa tủ đứng thường ồn hơn điều hòa treo tường, kể cả ở mức thấp nhất. Đây là lý do khiến rất ít gia đình sử dụng sản phẩm cho phòng ngủ hoặc phòng làm việc riêng.

Do đặc tính thiết kế, điều hòa cây có thể thiết kế ở nhiều vị trí trong nhà, đi dây ống đồng dưới sàn đỡ lộ hơn so với các loại điều hòa treo tường. Một số căn hộ cũng thiết kế điều hòa tủ đứng đặt âm tường khi giấu vào hệ thống tủ nhưng hiệu quả trao đổi nhiệt bị giảm. Kích thước lớn cũng là một trở ngại của điều hòa tủ đứng khi sử dụng trong các không gian nhỏ hẹp.

Điều hòa tủ đứng có hệ thống quạt thổi gió mạnh hơn, dòng khí lưu thông nhanh hơn so với điều hòa treo tường thông thường.

Độ ổn định, bền bỉ

Theo các thợ sửa điều hòa chuyên nghiệp, điều hòa tủ đứng có tính bền bỉ cao hơn nếu xét theo mức độ sử dụng. Sản phẩm này có lốc máy thường là loại lốc piston, ổn định và bền hơn so với loại lốc máy gale trên điều hòa treo tường. Điều hòa tủ đứng cũng chịu tải được cao hơn, làm lạnh nhanh hơn với các không gian không thể đảm bảo độ kín.

Giá thành, lắp đặt

Ngay cả khi có cùng công suất, điều hòa tủ đứng luôn đắt hơn điều hòa treo tường. Giá thành của điều hòa tủ đứng thường từ khoảng trên 20 triệu đồng, nhiều siêu thị chỉ bán loại trên 30 triệu đồng do kén khách. Ngoài ra, xét về lựa chọn, điều hòa treo tường phong phú mẫu mã hơn rất nhiều so với điều hòa tủ đứng do nhu cầu người dùng. Việc lắp đặt với điều hòa tủ đứng dễ dàng hơn nhưng vận chuyển dòng sản phẩm này lại khó hơn do kích thước, trọng lượng lớn.

Hoài Anh