Khả Ngân đóng cặp tài tử Ấn Độ

Khả Ngân và tài tử Ấn Shantanu Maheshwari sẽ vào vai cặp tình nhân trong "Love in Vietnam" - phim hai nước hợp tác.

Cặp nhân vật có chuyện tình vượt khoảng cách địa lý, ngôn ngữ, văn hóa, để đến bên nhau. Khả Ngân cho biết gặp khó khăn vì thoại tiếng Anh. Trước khi bấm máy, cô ôn luyện ngoại ngữ, sang Ấn Độ gặp gỡ êkíp. Ngoài ra, cô thường xuyên trò chuyện với Shantanu Maheshwari, để có thể tương tác tốt với anh.

Lần đầu đến Việt Nam, Shantanu Maheshwari nói yêu phong cảnh và con người những nơi anh đi qua. Đoàn đang bấm máy các cảnh đầu tiên tại một quần thể văn hóa tâm linh tại Lâm Đồng, sau đó, sẽ quay tại Đà Nẵng, Hội An, Phú Yên, Nha Trang, Hạ Long. Theo nhà sản xuất, ba phần tư bối cảnh diễn ra ở Việt Nam, còn lại ghi hình tại Ấn Độ.

Khả Ngân (phải) bên bạn diễn Shantanu Maheshwari. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Theo đạo diễn Rahhat Shah Kazmi, phim có kinh phí bốn triệu USD. Rahhat Shah Kazmi từng làm phim Country of Blind, trình chiếu ở Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ hai. Nhà sản xuất là ông Captain Rahul Bali, người có nhiều năm trong ngành điện ảnh của Bollywood. Phim dự kiến ra mắt vào cuối mùa hè năm 2025, sau thời gian chiếu rạp, sẽ phát trên nền tảng Netflix.

Poster phim "Love in Vietnam". Ảnh: Nhà sản xuất cung cấp

Diễn viên Shantanu Maheshwari, 33 tuổi, từng tham gia các phim Bollywood như When love bites, Medically yours, Campus beats, Something like love, Special day. Ngoài diễn xuất, anh là MC, vũ công, biên đạo múa tài năng, từng giành giải vô địch cuộc thi World of Dance tại Los Angeles, Mỹ. Anh có 1,8 triệu người theo dõi trên Instagram.

Tài tử Ấn Độ Shantanu Maheshwari hát, nhảy Tài tử Ấn Độ Shantanu Maheshwari hát, nhảy bài "Haaye Oye". Video: Sony Music India

Khả Ngân, 27 tuổi, là hot girl trước khi lấn sân diễn xuất. Cô đóng trong các phim như: Trở về 3, Lật mặt 2, Nàng tiên có năm nhà, 100 ngày bên em, Hậu duệ mặt trời bản Việt. Vài năm gần đây, Khả Ngân cải thiện diễn xuất khi tham gia một số phim truyền hình phía Bắc như 11 tháng 5 ngày, Gia đình mình vui bất thình lình.

Khả Ngân, Thanh Sơn trong phim 'Gia đình mình vui bất thình lình' Khả Ngân, Thanh Sơn trong phim "Gia đình mình vui bất thình lình", phát sóng năm ngoái. Video: VFC

Hà Thu