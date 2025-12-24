Khả năng zoom và chống rung trên Galaxy S25 Ultra

Samsung trang bị cảm biến Adaptive Pixel 200MP, công nghệ camera Nightography... trên Galaxy S25 Ultra, mang đến trải nghiệm ghi hình concert rõ nét và sống động.

Galaxy S25 Ultra hiện là một trong những sản phẩm được đề cử tại hạng mục "Điện thoại quay chụp concert được yêu thích nhất" trong chương trình "Bình chọn Sản phẩm tôi yêu 2025" của Tech Awards.

Đại diện hãng cho biết, Galaxy S25 Ultra được xem là mẫu điện thoại nổi bật về công nghệ hình ảnh trong năm 2025, đặc biệt ở khả năng zoom và chống rung. Những cải tiến này giúp người dùng dễ dàng ghi lại khoảnh khắc trên sân khấu ca nhạc với chất lượng cao, ngay cả trong điều kiện ánh sáng và chuyển động phức tạp.

Khả năng zoom quang học 5x và zoom 10x đạt chất lượng quang học nhờ cảm biến Adaptive Pixel. Nhờ đó, người dùng có thể ghi lại biểu cảm của nghệ sĩ từ khoảng cách xa mà không bị vỡ hình, mang đến trải nghiệm "hàng ghế đầu" cho tất cả khán giả.

Cụm camera trên Galaxy S25 Ultra. Ảnh: Samsung

Linh Phan (TP HCM) cho biết tại concert Deadline World Tour (BlackPink) ở Cao Hùng, dù chỉ đứng ở khu C1 nhưng khi sử dụng Galaxy S25 Ultra zoom 5x và khóa sáng, hình ảnh nụ cười của Jennie vẫn rõ nét như khi quan sát ở khu VIP.

Galaxy S25 Ultra còn nổi bật với công nghệ Nightography (Mắt thần bóng đêm) thuật toán khử nhiễu thông minh giúp cải thiện độ chi tiết gấp 4 lần và tăng 34% độ sáng trong môi trường thiếu sáng. Khi kết hợp cùng chế độ Pro Mode, người dùng có thể tùy chỉnh thông số để tạo nên những bức ảnh phản chiếu ánh sáng sân khấu hoặc biển lightstick sinh động.

Ở mảng quay video, mẫu điện thoại này tích hợp khả năng quay 8K cùng chống rung quang học (OIS), giúp hình ảnh mượt mà ngay cả khi người dùng di chuyển, nhún nhảy hay cổ vũ trong concert. Không cần đến gimbal hay thiết bị hỗ trợ, Galaxy S25 Ultra vẫn đảm bảo từng khung hình sắc nét và ổn định.

Ngoài ra, điện thoại tích hợp hệ thống đa micro gồm micro ghi âm không gian 360 độ, micro hướng trước và Zoom Audio cho phép tái tạo âm thanh trung thực, bắt rõ giọng hát và tiếng nhạc chính. Tính năng Lọc âm thanh (Audio Eraser) có thể phân tích và loại bỏ tạp âm không mong muốn như tiếng gió hay tiếng ồn đám đông, trong khi Auto Trim tự động chọn ra những đoạn video nổi bật nhất để người dùng dễ dàng chia sẻ.

Hình ảnh concert được chụp từ Galaxy S25 Ultra. Ảnh: Samsung

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng liên tục trong suốt các sự kiện kéo dài nhiều giờ, Galaxy S25 Ultra trang bị pin 5.000 mAh và sạc nhanh 45 W, giúp duy trì năng lượng ổn định.

Ngoài các tính năng nhiếp ảnh, Galaxy S25 Ultra còn tích hợp trợ lý Gemini Live, hỗ trợ người dùng lên lịch trình, định tuyến và tư vấn trang phục phù hợp khi tham dự concert ở nước ngoài, thể hiện hướng tiếp cận công nghệ toàn diện của dòng máy.

Thái Anh