Khả năng tạo dòng tiền của căn hộ thông tầng tại Rivea Residences

Vị trí nội đô Hà Nội, thiết kế thông tầng có hồ bơi, sân vườn riêng, tiện ích 5 sao giúp sản phẩm tạo dòng tiền từ khách thuê cao cấp, đồng thời gia tăng giá trị dài hạn.

The Rey Edition - bộ sưu tập 96 căn hộ thông tầng thuộc dự án Rivea Residences được xây trên khu đất gần 3 ha, nằm ở khu Nam Hà Nội. Theo chủ đầu tư Meygroup, The Rey Edition được phát triển hướng đến nhóm cư dân thành đạt, vừa là tài sản mang giá trị tích lũy qua thời gian vừa có khả năng tạo dòng tiền thật.

Đại diện đơn vị cho rằng giới nhà giàu đang dần dịch chuyển quan điểm về đầu tư bất động sản. Thay vì nắm giữ tài sản chỉ để chờ tăng giá, nhiều chủ sở hữu đặt yếu tố khai thác dòng tiền song song với mục tiêu tích lũy dài hạn. Do đó, những bất động sản nằm ở khu vực nội đô, có khả năng cho thuê tốt và duy trì tỷ lệ lấp đầy cao trở thành lựa chọn ưu tiên trong danh mục tài sản.

Các căn hộ duplex The Rey Edition nằm từ tầng 20 đến 35, dự án Rivea Residences. Ảnh: Meygroup

Theo báo cáo thị trường Hà Nội của Savills công bố giữa năm 2025, thị trường căn hộ cho thuê tại Hà Nội ghi nhận tỷ lệ lấp đầy ổn định, đạt trung bình 86%. Trong đó, phân khúc hạng A và hạng B có tỷ lệ lắp đầy cao hơn. Ở phân khúc hạng A, nguồn cầu chủ yếu đến từ nhóm chuyên gia nước ngoài, lãnh đạo doanh nghiệp, quản lý cấp cao của các tập đoàn quốc tế làm việc dài hạn tại Hà Nội. Đây là nhóm khách thuê có khả năng chi trả cao, ít biến động, đồng thời ưu tiên không gian sống riêng tư, chất lượng vận hành và vị trí thuận tiện.

Dữ liệu tổng hợp từ CBRE cho thấy giá thuê căn hộ cao cấp tại Hà Nội tiếp tục duy trì mặt bằng cao trong năm 2025, đặc biệt ở các dự án nằm gần trung tâm hành chính, thương mại và các trục giao thông chính. Giá thuê trung bình phân khúc cao cấp dao động quanh mức 25-27 USD mỗi m2 mỗi tháng, trong khi tỷ lệ để trống chỉ khoảng 17%, tạo nền tảng dòng tiền đều đặn cho chủ sở hữu.

Các sản phẩm hạng sang có thiết kế khác biệt và số lượng giới hạn ngày càng được đánh giá cao. Thực tế thị trường cho thấy nhóm khách thuê cao cấp đang dịch chuyển khỏi các căn hộ tiêu chuẩn sang những không gian sống có tính cá nhân hóa cao hơn, mang lại cảm giác tương đồng với nhà thấp tầng nhưng vẫn nằm trong lõi đô thị. Đây là yếu tố giúp kéo dài thời gian thuê và giảm tỷ lệ trống, qua đó tối ưu dòng tiền cho chủ sở hữu.

Với The Rey Edition, chủ đầu tư Meygroup cho rằng sản phẩm đủ khả năng để đáp ứng nhu cầu khắt khe của nhóm khách thuê cao cấp.

Các căn duplex được thiết kế với trần cao 6,8 m, không gian phân tầng rõ rệt, cho phép tách biệt khu sinh hoạt chung và khu riêng tư. Mô hình này phù hợp với nhóm chuyên gia cao cấp, lãnh đạo doanh nghiệp hoặc gia đình có nhu cầu thuê dài hạn tại Hà Nội. Chủ căn hộ còn có đặc quyền sở hữu bể bơi và sân vườn riêng được tích hợp ngay tại ban công. Hai tiện nghi này giúp sản phẩm tiệm cận trải nghiệm sống của nhà thấp tầng. Từ trên cao, cư dân hưởng tầm nhìn rộng mở hướng công viên sinh thái Vĩnh Hưng 15 ha, sông Hồng và khu phố cổ.

Căn hộ có hồ bơi, sân vườn cùng tầm nhìn ra sông Hồng và phố cổ. Ảnh: Meygroup

Về vị trí, The Rey Edition nằm trong khu vực có khả năng kết nối nhanh với phố cổ, trung tâm hành chính và các trục giao thông chính như Minh Khai - Vĩnh Tuy - Yên Duyên, Vành đai 2, Cầu Vĩnh Tuy 2 và Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Theo đánh giá, yếu tố kết nối giữ vai trò then chốt đối với nhóm khách thuê cao cấp khi họ ưu tiên thời gian di chuyển, sự thuận tiện trong công việc, sinh hoạt.

Dự án vận hành theo mô hình khép kín với an ninh 5 lớp, sảnh tiếp đón và dịch vụ quản lý chuyên nghiệp. Mỗi căn hộ còn được bố trí chỗ đỗ xe định danh, giúp cư dân và khách thuê chủ động trong sinh hoạt, Hệ tiện ích được "may đo" cho lối sống thượng lưu, từ business lounge, rạp chiếu phim riêng tư, golf 3D đến cigar lounge. Cư dân còn hưởng lợi từ hệ sinh thái khép kín trong khu phức hợp hạng sang Rivea Hanoi với tiện ích vui chơi, giải trí, trường học.

"Đối với nhóm khách thuê thượng lưu, trải nghiệm sống liền mạch, riêng tư và an toàn là điều kiện tiên quyết để gắn bó lâu dài với một bất động sản", đại diện Meygroup nói.

Trường Meyschool Đoàn Thị Điểm - tiện ích giáo dục trọng điểm trong hệ sinh thái Rivea Residences. Ảnh: Meygroup

Bên cạnh giá trị khai thác dòng tiền, yếu tố tích lũy theo thời gian vẫn là nền tảng khiến bất động sản nội đô được giới thượng lưu săn đón. Báo cáo The Wealth Report 2025 của Knight Frank cho thấy nhà đầu tư Việt Nam phân bổ trung bình khoảng 31% danh mục đầu tư vào bất động sản, phản ánh vai trò của kênh này trong chiến lược bảo toàn và gia tăng tài sản.

Quỹ đất trung tâm Hà Nội ngày càng thu hẹp, trong khi nguồn cung mới chủ yếu dịch chuyển ra khu vực ven đô. Điều này khiến những sản phẩm nội đô trở thành tài sản hữu hạn, khó thay thế. Bộ sưu tập duplex The Rey Edition với số lượng giới hạn 96 căn cũng là yếu tố giúp dự án duy trì giá trị và khả năng truyền lại cho các thế hệ sau.

